L'Union africaine a salué, samedi, la décision de mesures provisoires rendue par la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye à l'encontre d'Israël.

C’est ce qui ressort d'un communiqué publié par le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, commentant la décision du CIJ dans le procès intenté par l’Afrique du Sud contre Israël.

Faki a ajouté que "la décision confirme le respect du droit international et la nécessité pour Israël de se conformer impérativement à ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide".

Dans ce même contexte, le gouvernement somalien a appelé, dans un communiqué à un cessez-le-feu urgent dans la bande de Gaza pour "éviter davantage de victimes".

La CIJ a ordonné vendredi à Israël de "prévenir et punir" l'incitation au "génocide".

Les 11 et 12 janvier, la Cour internationale de justice de La Haye a tenu deux audiences publiques, dans le cadre de l'examen du procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël pour "génocide" contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a fait jusqu'à samedi 26 257 morts et 64 797 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, selon les autorités gazaouies et l'Onu, et provoqué des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp