Les prévisions concernant l'impact apocalyptique du changement climatique sur les pays qui luttent pour trouver un équilibre entre leurs priorités de développement et leurs responsabilités environnementales ont donné naissance à ce que le monde appelle les "marchés du carbone".

Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les marchés du carbone sont des systèmes d'échange dans lesquels des crédits de carbone sont vendus et achetés.

"Les entreprises ou les particuliers peuvent utiliser les marchés du carbone pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en achetant des crédits carbone à des entités qui suppriment ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre", explique le site web du PNUD.

L'Afrique, avec sa riche mosaïque d'écosystèmes, pourrait potentiellement faire des crédits carbone le prochain produit d'exportation important du continent.

Lors de la récente conférence des Nations unies sur le changement climatique COP28 à Dubaï, d'autres accords ont été annoncés dans le cadre de l'initiative sur les marchés du carbone en Afrique (ACMI), qui vise à collecter 6 milliards de dollars américains d'ici à 2030.

Pour ce faire, des compensations seront vendues à des entreprises qui s'efforcent de réduire leur empreinte carbone en finançant des projets de réduction de la pollution, tels que la préservation des forêts ou des savanes.

Depuis que l'initiative a été dévoilée lors de la COP27 en Égypte, de nouveaux accords de compensation ont été conclus avec le Liberia, le Zimbabwe et le Kenya. Le projet "Northern Kenya Rangelands Carbon Project", lancé au Kenya en 2012, est considéré comme la plus grande initiative au monde en matière d'élimination du carbone dans les sols.

Un puits de carbone géant

Quatorze conservatoires communautaires participent actuellement au projet, qui couvre 4,7 millions d'hectares dans les comtés arides et semi-arides de Marsabit, Isiolo, Laikipia et Samburu.

Les éleveurs de bétail participant au projet utilisent des stratégies durables telles que le pâturage tournant, qui permet aux herbes vivaces de repousser, collectant et stockant le carbone de l'atmosphère.

"En restaurant plus de deux millions d'hectares de savanes dans une région de plus en plus aride, le North Kenya Carbon Project prévoit de capturer et de stocker 50 millions de tonnes de dioxyde de carbone", peut-on lire sur le site web du projet.

Selon le Northern Rangelands Trust (NRT), cela équivaut aux émissions annuelles de plus de 10 000 000 de voitures. Ces 50 millions de tonnes de dioxyde de carbone devraient être capturées sur une période de 30 ans et générer des centaines de millions de dollars pour les communautés locales.

Les allégations d'écoblanchiment

Malgré leur succès, les projets tels que le projet carbone du NRT font l'objet d'un examen plus approfondi, certains critiques les qualifiant d'"écoblanchiment".

Ils estiment qu'une manière plus innovante de financer la protection de la nature consisterait à demander des comptes à ceux qui causent des dommages.L'Afrique est responsable de quantités négligeables de dioxyde de carbone et d'autres émissions de gaz à effet de serre qui empêchent la chaleur de s'échapper dans l'espace, ce qui réchauffe la planète et augmente les températures mondiales.

Un rapport de Survival International, une ONG qui aide les populations tribales à exercer leurs droits à la survie et à l'autodétermination, indique qu'il a été constaté que le projet "Northern Kenya Rangelands Carbon Project" modifiait les pratiques de pâturage du bétail indigène et mettait en péril la sécurité alimentaire des populations.

Le projet n'a pas non plus reçu le "consentement libre, préalable et éclairé" des communautés concernées, telles que les tribus Samburu, Rendille et Borana, qui dépendent toutes de la terre pour faire paître leur bétail, indique le rapport.NRT a rejeté le rapport de Survival International en affirmant qu'un processus d'approbation approfondi avait été mené dans les langues locales.

La fiducie a également déclaré que pendant les trois premières années, 60 % des revenus du projet seraient consacrés à des projets de développement social choisis par la communauté.

Le financement du développement

"Le développement d'un projet carbone est une affaire coûteuse qui nécessite un suivi étroit pour rester viable", déclare George Mwaniki, spécialiste du changement climatique, à TRT Afrika.

Il est également sceptique quant à la proposition du gouvernement kenyan de modifier la loi sur le changement climatique.

Cette proposition vise à ce que les communautés signent des accords de développement communautaire avec les développeurs de projets et obtiennent 40 % des revenus des projets terrestres et 25 % pour le reste.

"Ayant travaillé sur ce sujet pendant un certain temps, il est probable que cela ne fonctionnera pas, étant donné que les taxes gouvernementales seraient de l'ordre de 30 %. Si les collectivités obtiennent 40 %, il ne restera que 30 % pour les promoteurs et la gestion des projets. Je ne pense pas qu'un développeur puisse faire cela à 30 %", déclare Mwaniki.

Soulignant le potentiel des projets de compensation pour collecter des fonds destinés au développement et à la protection de la nature, l'ACMI a déclaré à Dubaï qu'elle développait de nouveaux échanges sur le marché du carbone au Nigeria, au Rwanda, au Ghana, au Malawi et au Mozambique.

L'une des entreprises qui a annoncé des accords dans le cadre de l'ACMI est Blue Carbon, une start-up dont le siège se trouve à Dubaï.

En octobre, Blue Carbon a déclaré avoir conclu un accord pour des projets couvrant des millions d'hectares de terres au Kenya, où le président William Ruto a décrit les crédits carbone comme la "prochaine exportation importante" du pays.

L'accord avec le Kenya fait suite à un accord de financement de 1,5 milliard de dollars avec le Zimbabwe.Blue Carbon prévoit de soutenir des projets de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts sur 18,5 millions d'hectares, soit environ un cinquième de la superficie du pays.

Les pays africains sont confrontés à des inondations presque chaque année, en partie à cause de l'impact du changement climatique.

Mais les militants affirment que l'immobilisation de ces vastes étendues de terre pourrait avoir d'énormes conséquences pour les personnes qui y vivent, en mettant potentiellement en péril leur droit à l'utilisation de la terre.

Le besoin de transparence

Afin de s'assurer que les projets de compensation profitent aux pays hôtes, le PNUD a lancé un plan lors de la COP28 pour encourager une réglementation plus stricte dans le secteur.

"Pour que les marchés du carbone fonctionnent correctement, ils ne doivent pas seulement aider ceux qui essaient de compenser leurs émissions de carbone.Il doit s'agir d'un véritable outil de financement du développement pour les pays en développement", déclare Achim Steiner, administrateur du PNUD.

Les critiques soutiennent que la protection des droits fonciers, en particulier ceux des populations autochtones, devrait être une priorité. Cela permettrait d'obtenir de meilleurs résultats en matière de préservation des forêts et des autres biomes qui stockent le carbone."Je pense que l'une des meilleures réglementations des marchés du carbone que j'ai vues en Afrique est celle du Zimbabwe, qui permet aux communautés d'en bénéficier facilement et aux promoteurs d'être incités à développer, gérer et conserver ces actifs", explique Mwaniki, spécialiste du changement climatique, à TRT Afrika.

