La bombe a explosé samedi alors que deux personnes récupérant des métaux pour les revendre triaient des déchets ramassés dans la brousse près de la ville de Gubio, à 80 km de la capitale régionale Maiduguri, selon un responsable local et deux miliciens anti-terroristes.

Quelque 40.000 personnes ont été tuées et deux millions ont été déplacées depuis le début des violences dans le nord-est du Nigeria il y a 14 ans.

Les populations déplacées vivent souvent dans des camps de fortune et partent dans la brousse chercher du bois de chauffage et des débris métalliques, notamment sur les véhicules incendiés lors des violences, pour ensuite les revendre et pouvoir acheter de la nourriture en vue de compléter des rations alimentaires insuffisantes.

Ils sont régulièrement la cible des terroristes qui les accusent d'espionnage au profit des forces régulières.

En juin 2023, les autorités de Borno ont interdit la récupération de métaux dans la brousse en raison des violences. Mais sans grands effets.

En juillet 2022, 13 personnes récupérant des métaux avaient été tuées et trois blessées lors de l'explosion d'un engin dans la ville de Bama, près d'une forêt considéré comme une zone terroriste.

