Le gardien égyptien Mohamed Abou Gabal a manqué son penalty lors de la séance de tirs au but, permettant à la République démocratique du Congo de remporter une victoire épique 8-7 après un match nul 1-1 tendu lors de leur huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, dimanche à San Pedro.

Abou Gabal a touché la barre transversale et son homologue Lionel Mpasi a marqué contre lui. L'Egypte, sept fois vainqueur de l'épreuve, s'est inclinée au stade Laurent Pokou, provoquant des scènes de liesse pour les Congolais, qui affronteront la Guinée en quart de finale vendredi à Abidjan.

Meschack Elia a donné l'avantage à la RDC en marquant de la tête pratiquement sur la ligne de but, mais cet avantage n'a duré que neuf minutes avant que Mostafa Mohamed n'inscrive son quatrième but du tournoi sur penalty à la mi-temps.

Le milieu de terrain égyptien Mohamed Hamdy a reçu un carton rouge dans le temps additionnel, après quoi les Pharaons, privés de Mohamed Salah, blessé, ont cessé d'attaquer et ont tenu bon jusqu'à la séance de tirs au but.

Absence de touche décisive

La dernière fois que la RDC a battu l'Egypte en Coupe des Nations, c'était en demi-finale, il y a 50 ans.

En Côte d'Ivoire, les deux équipes ont concédé leur quatrième match nul d'affilée. Pour l'Égypte, il s'agissait d'un sixième match nul consécutif depuis le dernier tournoi au Cameroun et d'une cinquième prolongation d'affilée dans les matches à élimination directe.

L'absence d'une touche décisive s'est avérée néfaste pour les Égyptiens, qui n'ont pas été en mesure de terminer le match en 90 minutes. Une fois que Hamdy a reçu ses ordres, la bataille s'annonçait inévitable dans la chaleur étouffante de San Pedro.

La RDC a pris l'avantage à la 37e minute, lorsque le centre dévié de Yoann Wissa depuis la gauche a été repris de la tête par Elia. Le but a été marqué à la suite d'une remise en jeu rapide qui, selon l'Égypte, aurait dû être la sienne, et les Égyptiens ont donc tardé à réagir lorsque les Congolais ont repris le jeu.

Penalty pour l'Egypte

Mais l'Égypte égalisait dans le temps additionnel de la première mi-temps lorsque le défenseur congolais Dylan Batubinsika frappait le visage d'Ahmed Hegazi avec un bras tendu lors d'un duel aérien dans la surface de réparation, et qu'un penalty était accordé après un examen par la VAR.

En l'absence de Salah, Mohamed s'est avancé pour convertir en toute confiance et marquer son quatrième but du tournoi, bien qu'il ait manqué la séance de tirs au but.

Mohamed est devenu le premier joueur égyptien à marquer lors de ses quatre premiers matches en Coupe des Nations, et le troisième à marquer en quatre matches après Ali Abo Gresha (1974) et Gedo (2010).

L'attaquant de la RDC Cédric Bakambu a détourné un centre bien placé au début de la seconde période, et Chancel Mbemba a marqué de la tête quelques instants plus tard lors de la prolongation et de la séance de tirs au but.

