Les tensions de longue date entre trois pays d'Afrique de l'Ouest victimes d'un coup d'État et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont atteint leur paroxysme lorsque ces pays ont annoncé leur retrait immédiat de la CEDEAO dimanche, l'accusant de ne pas les soutenir et de leur imposer des sanctions "inhumaines" liées aux coups d'État.

Dans leur déclaration commune, les militaires au pouvoir du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont déclaré qu'au lieu d'aider leurs pays à lutter contre les menaces qui pèsent sur leur sécurité, la CEDEAO leur a imposé des sanctions "illégitimes, inhumaines et irresponsables" lorsqu'ils ont organisé les coups d'État "pour prendre leur destin en main".

Les trois pays ont accusé la CEDEAO de s'écarter de ses principes fondateurs qui consistent à aider les États membres et leurs citoyens.

C'est la première fois en près de 50 ans d'existence de la CEDEAO que ses membres se retirent de la sorte. Les analystes estiment qu'il s'agit d'un coup dur sans précédent pour le groupe.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un bloc régional de 15 pays, a été créée en 1975 avec un objectif : "Promouvoir la coopération et l'intégration ... afin d'élever le niveau de vie de ses peuples et de maintenir et renforcer la stabilité économique".

Exigence d'avis

Depuis, elle est devenue la principale autorité politique de la région, collaborant souvent avec les États pour résoudre les problèmes nationaux sur différents fronts, de la politique à l'économie en passant par la sécurité.

Le bloc est actuellement dirigé par le Nigeria, qui est la puissance économique de l'Afrique de l'Ouest.

La CEDEAO opère "dans un monde ... où il faut être fort dans un bloc et uni dans la solidarité", a déclaré Babacar Ndiaye, chercheur principal à l'Institut d'études sur la paix de Tombouctou, basé au Sénégal.

Le problème, cependant, est que certains pensent que la CEDEAO perd rapidement la bonne volonté et le soutien de nombreux Africains de l'Ouest qui considèrent qu'elle ne représente pas leurs intérêts dans une région où les citoyens se sont plaints de ne pas bénéficier des riches ressources naturelles de leurs pays.

Le traité de la CEDEAO prévoit que les États membres qui souhaitent quitter le bloc doivent donner à ses dirigeants un préavis écrit d'un an, à l'issue duquel "un tel État cessera d'être membre de la communauté".

La CEDEAO privilégie le dialogue

Le traité stipule qu'au cours de cette année, l'État qui envisage de quitter la Communauté doit "néanmoins respecter les dispositions" et les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord.

Toutefois, la CEDEAO a déclaré qu'elle n'avait pas encore été informée de la décision des trois pays de quitter la communauté et que, pour l'instant, ces derniers "restent des membres importants" de l'organisation.

Selon les analystes, la CEDEAO cherchera probablement à poursuivre le dialogue avec les gouvernements dirigés par les militaires sur la meilleure façon d'assurer la stabilité de la région, tandis que les chefs militaires des trois pays se concentreront sur la recherche de nouveaux partenariats.

Mais se retirer ainsi de ce bloc vieux de 49 ans est sans précédent et considéré comme un "changement majeur dans la sous-région", a déclaré M. Ndiaye à l'agence de presse AP.

"C'est la question la plus difficile à laquelle la sous-région est confrontée depuis sa création", a-t-il ajouté.

"Tous les efforts déployés pour mettre en place un mécanisme de sécurité collective reposent sur des protocoles qui posent que la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit sont les fondements de la paix et de la sécurité.

La CEDEAO a mené des efforts pour rétablir un régime civil dans les pays frappés par le coup d'État, en faisant pression sur les militaires au pouvoir au moyen de sanctions et en rejetant les longs calendriers de transition.

Une chose est sûre. Les relations entre la CEDEAO et les trois pays se sont détériorées parce que l'Union a choisi les sanctions comme outil clé pour tenter d'inverser les coups d'État.

La CEDEAO avait également menacé de recourir à la force pour renverser le coup d'État de l'année dernière au Niger. Toutefois, elle a par la suite assoupli cette position et déclaré qu'elle préférait le dialogue.

Sécurité collective

L'Alliance des États du Sahel, créée par les militaires au pouvoir en novembre, a également été perçue par les observateurs comme une tentative de légitimer leurs gouvernements militaires, de rechercher des collaborations en matière de sécurité et de devenir de plus en plus indépendants de la CEDEAO.

Assouplissement des sanctions

Peu d'éléments montrent que les militaires au pouvoir sont déterminées à organiser des élections démocratiques dans ces délais.

Avec l'annonce de dimanche, les analystes estiment que la non-appartenance à la CEDEAO pourrait retarder le retour de la démocratie dans les trois pays.

"S'ils ne font plus partie du bloc de la CEDEAO, ils ne sont pas obligés de respecter les calendriers transitoires précédents promulgués comme moyen d'alléger les sanctions à leur encontre", a déclaré Ryan Cummings, un analyste de la sécurité.

Certains analystes pensent que les sentiments anti-français jouent également un rôle dans le bras de fer entre la CEDEAO et les membres sortants.

Les trois pays ont déclaré à plusieurs reprises que le bloc régional s'alignait davantage sur l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, au lieu d'adopter une position ferme pour protéger les intérêts de ses membres, ce que l'organisation dément.

