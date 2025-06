Par Pauline Odhiambo

Pablo Picasso, le maître espagnol, a dit que "tout ce que vous pouvez imaginer est réel".

L'artiste ghanéen Julian Selby a commencé à dessiner professionnellement il y a seulement huit ans, mais la puissance de son imagination insuffle à son art une perspective nuancée de la réalité, digne d'un autre monde, qui dément son âge et son expérience.

Le point fort de Julian est le portrait. Avec une mise au point très précise, une technique et le don rare de capturer ce qui n'est pas exprimé, ce jeune homme de 32 ans dessine sur ses toiles des visages et des émotions qui sont à la fois réels et empreints de mysticisme.

De nombreux admirateurs ont du mal à croire que ce jeune homme, qui utilise le pseudonyme de Pimpin, acronyme de "Prosperity is My Pride in Nature" (la prospérité est ma fierté dans la nature), est autodidacte et relativement nouveau dans le métier.

Il prend ces éloges à bras-le-corps, comme il le ferait d'une critique, se rappelant qu'il est un apprenant qui s'efforce de s'améliorer chaque jour et à chaque coup de pinceau.

"J'ai commencé à dessiner après avoir terminé l'université", explique Julian, qui a étudié l'administration des ports et du transport maritime à Accra, à TRT Afrika.

"J'ai toujours été introverti, alors je passais des heures dans ma chambre à gribouiller, même si je postulais à des emplois", a -t-il confié.

Alors qu'il attendait un emploi, Julian s'est rendu compte qu'il pouvait gagner de l'argent grâce à son art. À ce moment-là, il avait effectué le travail d'intérêt général d'un an obligatoire pour tous les Ghanéens et était libre de faire ce qu'il voulait.

"J'ai créé de nombreux concepts et j'ai commencé à en publier quelques-uns en ligne", explique l'artiste, qui s'est inspiré de l'observation d'autres artistes du crayon sur YouTube.

"La première œuvre que j'ai vendue l'a été à un inconnu. L'acheteur avait vu mes œuvres en ligne", se souvient-il.

Une popularité croissante

Ce qui n'était au départ qu'un simple gribouillage d'introverti dans sa chambre s'est transformé en une véritable entreprise, les commandes de portraits affluant de la part de citoyens ordinaires et de la crème de la crème de l'Afrique.

Parmi les œuvres d'art commandées à Julian figurent les portraits de l'ancien président du Ghana, John Kufour, et de l'ancien président du Liberia, George Weah, entre autres personnalités éminentes.

"J'ai compris très tôt qu'il fallait avoir une signature pour avoir un impact. La plupart des artistes dessinaient au fusain et au graphite. J'ai choisi le graphite et j'ai modifié le ton parce que je voulais être unique", explique Julian, qui appelle son œuvre "Artwork by Pimpin" (œuvres d'art de Pimpin).

"J'ai continué à apprendre des techniques et j'ai combiné de nombreux styles pour créer le mien".

Ayant embrassé une carrière à plein temps en tant que dessinateur au crayon spécialisé dans l'hyperréalisme, la formation maritime de Julian n'est plus qu'un lointain souvenir.

"En devenant viral, même mes anciens amis de l'université m'ont contacté pour me passer des commandes. Certains d'entre eux étaient curieux d'apprendre que j'étais soudainement passé de l'industrie du transport maritime à l'art du crayon", explique-t-il.

La muse de son maître

Bien que ses portraits soient très demandés, l'art conceptuel reste la véritable passion de Julian.

"Je suis un artiste conceptuel dans l'âme. Je crée la plupart des concepts moi-même, puis je prends des photos de ma muse avant de commencer à travailler", raconte -t-il à TRT Afrika.

Julian a eu le mérite d'attirer l'attention sur l'art du crayon au Ghana et a créé 150 concepts sur des thèmes variés. Il est particulièrement fier d'une œuvre intitulée "The Struggle", où le sujet est représenté en train d'essayer d'échapper à une situation difficile.

"The Struggle parle de la vie et de ses défis. Lorsque vous regardez l'image, vous voyez le sujet tiré dans différentes directions par une chaîne attachée autour du cou. J'ai utilisé ce concept pour expliquer comment les gens vous tirent de gauche et de droite dans la vie, mais que vous devez aller de l'avant", détaille Julian.

"Au début, certaines personnes ont douté de moi. J'ai reçu des commentaires négatifs, certains critiques allant même jusqu'à dire que je mentais en prétendant être le créateur de mon art", dit-il.

"Je les ai ignorés parce que je savais que je devais rester concentré et entretenir mon rêve de devenir un artiste".

Reproduire la réalité

L'une des marques de fabrique de Julian est sa capacité à reproduire les caractéristiques émotionnelles de ses sujets, en les faisant paraître aussi vrais que l'original.

Il lui faut environ cinq jours pour réaliser un portrait, un travail de longue haleine compte tenu du volume des commandes et de son souci du détail.

Il compte parmi sa clientèle des personnes qui souhaitent surprendre leurs proches en leur offrant un portrait à l'occasion d'un anniversaire ou d'un départ à la retraite.

"Je reçois environ dix commandes de portraits par semaine, ce qui me tient bien occupé", explique-t-il.

"Je m'assure de bien saisir tous les détails sur le visage et partout ailleurs. Un client m'a apporté une photo sur laquelle une cicatrice était très visible sur le visage. J'ai pensé que la marque n'était peut-être pas cool, alors je l'ai enlevée. La personne m'a dit : 'Pourquoi avez-vous enlevé ma marque ?' C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance des détails, que j'ai conservés dans tout mon travail".

Qu'est-ce qui, dans le portrait, donne le plus de satisfaction à Julian ?

"J'aime capturer l'émotion sur le visage d'une personne et perfectionner les expressions dans les moindres détails. Cela prend beaucoup de temps, mais c'est la partie la plus amusante de mon travail", explique-t-il.

"Si un client n'est pas satisfait du résultat, je continue jusqu'à ce qu'il soit satisfait".

Parfois, un compliment rend Julian plus heureux qu'il ne l'est de recevoir sa rémunération.

"Beaucoup de gens me disent que l'œuvre est encore plus belle que la photo originale. Ces commentaires positifs m'aident à trouver de nouveaux moyens d'améliorer mon art et de le faire passer au niveau supérieur", conclut-il.

