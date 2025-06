Les garde-côtes des Seychelles ont secouru lundi six pêcheurs sri-lankais dont le bateau avait été détourné par des pirates somaliens deux jours plus tôt, a déclaré un responsable à Colombo. Les trois pirates armés ont été arrêtés.

Les pêcheurs et leur bateau sont maintenant en sécurité et sont emmenés aux Seychelles, selon Susantha Kahawatta, un haut fonctionnaire du département de la pêche du Sri Lanka, qui a déclaré avoir été informé de la libération des hommes par l'envoyé sri-lankais aux Seychelles.

L'enlèvement a eu lieu deux semaines après que le Sri Lanka a déclaré qu'il se joindrait à une opération menée par les États-Unis pour protéger les navires marchands naviguant en mer Rouge contre les attaques des houthis basés au Yémen.

D'autres détournements présumés dans les eaux au large de la Somalie ont suscité des inquiétudes quant à la reprise des activités des pirates somaliens, dix ans après qu'ils aient semé le chaos dans le transport maritime international.

Selon le capitaine Gayan Wickramasuriya, porte-parole de la marine sri-lankaise, les actes de piraterie se sont produits dans les eaux internationales, à environ 840 milles nautiques (1 555 kilomètres) à l'est de la Somalie, à 1 100 milles nautiques (2 040 kilomètres) du Sri Lanka et au nord des Seychelles.

Les autorités sri-lankaises ont rapidement informé tous les pays de la région du détournement.

"Les garde-côtes des Seychelles étaient également en alerte et lorsque les pirates sont entrés dans leurs eaux, ils les ont arrêtés, ont pris le contrôle du bateau et ont libéré les pêcheurs et le navire, qui sont maintenant emmenés dans un port des Seychelles", a déclaré Kahawatta, le responsable de la pêche.

Samedi, un groupe armé est arrivé dans une zone où une trentaine de navires sri-lankais pêchaient. Deux ou trois hommes armés, arrivés à bord d'un navire de 23 mètres, sont montés à bord du chalutier, ont tiré des coups de feu, apparemment pour avertir les autres bateaux de pêche, et ont emmené le chalutier et les pêcheurs, a déclaré M. Kahawatta.

Les détails de l'enlèvement ont été fournis par les pêcheurs des autres chalutiers qui ont également identifié les assaillants comme étant somaliens, a ajouté Kahawatta.

Par ailleurs, la marine indienne a déclaré lundi avoir mené une opération "rapide" et libéré un navire de pêche iranien qui avait été détourné par des pirates au large de la côte est de la Somalie.

