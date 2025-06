Par Toby Green

Cela fait quatre ans que l’OMS a déclaré le Covid-19 comme une épidémie de portée internationale.

La fin janvier marque également le quatrième anniversaire du début des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus sur le continent africain : le Rwanda a fermé ses frontières aux vols en provenance de Chine le 31 janvier 2020.

Dans la panique initiale face au nouveau virus, de nombreux commentateurs ont cité l’expérience de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone avec Ebola en 2014-2015 comme un bon indicateur de la manière de gérer une grave épidémie.

Cependant, au fil du temps, il est devenu évident que l’industrie internationale de la santé a tiré les mauvaises leçons de cette expérience. En fait, la réponse à la pandémie de Covid-19 a été un désastre en Afrique.

Alors qu’une enquête Covid s’accélère au Royaume-Uni, quelque chose de similaire est urgent en Afrique. Il faut rendre compte de ces erreurs, afin qu’une réponse aussi inepte, impulsée par les pays riches et imposée à l’Afrique, ne se reproduise plus jamais.

Certains commentateurs considèrent les taux de mortalité extrêmement faibles dus au Covid-19 en Afrique comme une indication du succès de l'Afrique dans la gestion de la pandémie. Cependant, c’est prendre les choses à l’envers.

Leçons sur Ebola

Avec un âge médian inférieur à 20 ans, l’Afrique a toujours eu un faible taux de mortalité dû au Covid. Ce n’est pas une indication de succès, mais plutôt une indication de la catastrophe qui s’est produite en supposant que le Covid-19 serait une menace égale en Afrique comme elle aurait pu l’être ailleurs.

La première erreur est survenue avec les confinements. Celles-ci ont été poussées par l’OMS, qui, dans son rapport sur sa mission d’enquête à Wuhan du 25 février 2020, a recommandé que tous les pays connaissant des cas de Covid-19 suivent le modèle chinois de confinement.

Cependant, des mesures de confinement ont été testées à Freetown et à Monrovia lors de l’épidémie d’Ebola.

Des groupes réputés tels que Médecins sans frontières avaient alors déconseillé cette démarche, et des recherches universitaires ultérieures ont estimé qu'elle s'était avérée inefficace – car impossible à maintenir dans des environnements où l'économie informelle est si importante.

De telles recherches devaient sûrement être connues de l'OMS, qui a néanmoins conseillé ces mesures dans tous les cas, quelle que soit l'infrastructure socio-économique.

Une deuxième erreur grave a été d’ignorer les données démographiques fondamentales. Fin mars, les commentateurs notaient que le faible âge médian de l’Afrique signifiait que le Covid n’y serait peut-être pas trop grave.

Espaces exigus

Cette recherche a été ignorée, au profit d’une stratégie d’éradication qui n’aurait jamais pu réussir dans des pays où les établissements informels rendent impossible la propagation d’un virus respiratoire.

Ainsi, la troisième erreur est venue des couvre-feux. Le confinement des personnes à certaines heures de la journée dans des logements exigus dans des quartiers informels – à Nairobi, Lagos et Kinshasa – n’avait aucune justification épidémiologique perceptible.

Il s’agissait d’une maladie qui se propageait davantage à l’intérieur, et en obligeant les gens à partager des espaces exigus, le résultat serait certainement une propagation accrue du virus. Tout cela peut être considéré comme une erreur scientifique.

Ils provenaient du fait que les scientifiques ayant une influence décisionnelle à l'OMS et dans d'autres organisations supranationales vivaient tous dans des « nations riches ». Apparemment, ils ne comprenaient pas les caractéristiques démographiques de la vie sociale en milieu urbain sur le continent africain.

Il s’agissait en fait d’une politique coloniale, façonnée par la dépendance financière des institutions africaines à l’égard de soi-disant donateurs étrangers, tant en Occident qu’en Chine. Une enquête complète sur le Covid en Afrique ne doit cependant pas se limiter aux questions scientifiques.

Une quatrième erreur a consisté à ignorer les déterminants sociaux de la santé publique – le contexte social dans lequel la science et la médecine s’inscrivent.

Des systèmes de santé dévastés

Les spécialistes des sciences sociales savent depuis longtemps que la richesse et la santé sont étroitement liées. Dans les pays les plus pauvres, la relation entre le PIB et l’espérance de vie est claire depuis des décennies, illustrée par la « courbe de Prescott ».

En effet, tout comme l’augmentation du PIB augmente l’espérance de vie, les réductions la diminuent. En Afrique, la fermeture des marchés informels, l’arrêt des transports et les couvre-feux sont autant de politiques qui contribuent à accroître la pauvreté. Il s’agissait de politiques qui ne pouvaient que réduire la richesse, la santé et l’espérance de vie.

Alors que le Programme alimentaire mondial affirme désormais que plus de la moitié des personnes souffrant de faim aiguë sont entrées dans cette condition depuis 2020, et que le PNUD affirme que 50 millions d'Africains sont entrés dans l'extrême pauvreté pendant la Covid, il est clair que les politiques menées par l'OMS et les puissantes organisations supranationales dans le monde L’industrie mondiale de la santé a dévasté la santé publique en Afrique.

Au-delà de cela, de nombreux thèmes doivent être pris en compte. Premièrement, il y a la fermeture des écoles et son impact sur le travail des enfants. Deuxièmement, il y a les impacts des restrictions de mouvement sur les récoltes et les cycles de croissance des cultures.

Troisièmement, il y a la « pandémie fantôme » de violence sexiste provoquée par ces mesures. Quatrièmement, il y a l’impact des arrêts des transports à l’échelle mondiale et des réorientations des priorités sur les chaînes d’approvisionnement de médicaments vitaux, notamment les tests rapides de dépistage du paludisme, dont l’approvisionnement est encore insuffisant.

Nul doute qu’une enquête Africa Covid aura du pain sur la planche. Une seule chose est claire : quel que soit celui qui la dirige, ce ne peut pas être l’OMS ou toute autre institution supranationale qui encourage l’imposition de politiques aussi ruineuses sur le continent.

L'auteur, le professeur Toby Green, est un historien de l'Afrique de l'Ouest et des inégalités mondiales. Il est le co-auteur de « Le consensus Covid : l’assaut mondial contre la démocratie et les pauvres – Une critique de la gauche ».

