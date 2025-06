Le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan a mis en garde contre une catastrophe imminente à Gaza, en raison du refus israélien de laisser l'aide humanitaire parvenir dans l’enclave. Il a à ce titre appelé la communauté internationale à agir pour éviter la famine et les épidémies.

"L'aide humanitaire et les fournitures médicales qui ne sont pas autorisées à entrer dans la bande de Gaza sont actuellement le signe d'une catastrophe majeure à l'intérieur de celle-ci" a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue albanais, Igli Hasani, à Tirana.

Le chef de la diplomatie turque a mis en garde contre une catastrophe majeure dans la bande de Gaza, où l'aide humanitaire est bloquée et a exhorté la communauté internationale à agir pour empêcher la famine et les épidémies parmi les deux millions de personnes retenues en otage.

L'aide humanitaire et les fournitures médicales qui ne sont pas autorisées à entrer dans la bande de Gaza sont “le signe d'une catastrophe majeure à l'intérieur”, a-t-il mis en garde.

"Après avoir assisté à la perte de milliers de vies, nous sommes maintenant confrontés à la situation désastreuse de Palestiniens pris en otage, aux prises avec la menace imminente de la faim et de la maladie", a-t-il indiqué.

Il a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures préventives par divers moyens pour éviter la faim et les maladies épidémiques qui pourraient “anéantir les deux millions de personnes actuellement retenues en otage".

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur Gaza depuis une attaque transfrontalière du Hamas en octobre dernier.

Cet assaut a tué plus de 26 422 personnes, principalement des femmes et des enfants, déplacé 85 % de la population de l'enclave sous blocus et créé les conditions d'une famine. Israël affirme que 1 200 personnes ont été tuées lors de l'attaque initiale du Hamas.

Vendredi, la Cour internationale de justice a ordonné, dans une décision provisoire dans l'affaire de génocide déposée par l'Afrique du Sud, à Israël de prendre des mesures préventives contre les actes de génocide à Gaza et de permettre l’acheminement des services de base et de l'aide humanitaire nécessaires pour remédier aux conditions de vie défavorables des Palestiniens.

Tel-Aviv doit également soumettre à la CIJ un rapport sur toutes les mesures prises pour donner effet à cette ordonnance dans un délai d'un mois.

