L'artiste nigérian Davido a une fois de plus prouvé son statut international en prenant d'assaut les médias sociaux après avoir animé avec succès son très attendu concert Timeless à l'O2 Arena de Londres.

Sur les réseaux sociaux, #Davido02Arena est à la mode sur X avec des vidéos, des photos et des réactions de ses fans, qui ont donné des critiques élogieuses à sa performance.

Davido est également impressionné, qualifiant l'appréciation des fans de « magique » sur les réseaux sociaux.

L'artiste multi-primé est en tournée depuis la sortie de son quatrième album nominé aux Grammy Awards, « Timeless » en mars 2023. Il y a deux semaines, il a annoncé la vente de l'O2 Arena, d'une capacité de 20 000 places.

Lors du « Timeless Concert », Davido a interprété de nombreuses chansons à succès de son catalogue et a été rejoint par d'autres artistes invités, dont Mayorkun, avec qui il a interprété leur single à succès « The Best ». Kizz Daniel est également monté sur scène pour interpréter leur récente collaboration, « Twe Twe » et la diva béninoise Angélique Kidjo.

C'est la troisième fois que le crooner de "Unavailable", âgé de 31 ans, remplit la salle, après y avoir organisé avec succès des concerts à guichets fermés en 2019 et 2022.

L'O2 Arena compte parmi les plus grands lieux de divertissement au monde.

Le Timeless Concert Tour est un concert marathon prévu dans différentes villes du monde, notamment Paris, Laval (Canada), New York et Floride.

Le concert de Davido à l'O2 a lieu une semaine avant les Grammy Awards 2024, où il concourt dans trois catégories pour avoir la chance de remporter son premier Grammy.

