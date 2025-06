Par Kudra Maliro

Le Rwanda et Rio Tinto Minerals Development, un géant mondial dans l'exploration, l'exploitation et le traitement des minerais, ont signé, lundi, un accord d'exploration et d'exploitation du lithium dans la province de l'ouest.

Cet accord intervient après que le président Paul Kagame et Jakob Stausholm, PDG du géant minier Rio Tinto, ont discuté de partenariats et d'opportunités d'investissement dans le secteur minier rwandais, lors de leur participation au Forum économique mondial de Davos, en janvier 2024.

La demande de lithium devrait atteindre 900 000 tonnes, soit une augmentation de 27 % par rapport à 2022, selon Benchmark Minerals, qui évalue les prix du marché et fournit des informations sur la chaîne d'approvisionnement pour les batteries lithium-ion.

Cette demande de lithium devrait atteindre 1,5 million de tonnes en 2026. Le gouvernement rwandais vise 1,5 milliard de dollars de recettes annuelles d'exportation de minerai d'ici à 2024.

Lawrence Dechambenoit, responsable mondial des affaires extérieures de Rio Tinto, a déclaré que "la société est ravie de s'associer au gouvernement rwandais et de mettre à profit son expérience mondiale pour accélérer la recherche de gisements de lithium primaire dans la province occidentale du Rwanda".

Le lithium est un métal clé dans la production de batteries rechargeables utilisées dans les véhicules électriques (VE), les ordinateurs portables et les téléphones cellulaires, et il est utilisé dans le verre et la céramique.

Rio Tinto Minerals Development fait partie de Rio Tinto, une société minière et de matériaux de premier plan qui opère dans 35 pays.

Le secteur minier rwandais a généré 851,6 millions de dollars (environ 1 000 milliards de RWF) de recettes d'exportation de janvier à septembre 2023, soit une augmentation de 45,6 % par rapport aux 584,8 millions de dollars enregistrés au cours de la même période en 2022.

