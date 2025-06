Le naira nigérian a chuté à un niveau record face au dollar sur le marché public peu actif vendredi, selon les données de FMDQ Exchange cette semaine, alors que la devise a largement fluctué pour dépasser le taux du marché parallèle non officiel.

Le naira est tombé jusqu'à 1 421 pour un dollar, lors des échanges de vendredi, selon les données de FMDQ, comparé à environ 1 400 naira sur le marché parallèle. La monnaie a ensuite clôturé à 891,90 nairas vendredi sur le marché officiel.

La dernière chute s'est produite après que le gouverneur de la banque centrale, Olayemi Cardoso, ait déclaré mercredi dernier que la banque essayait d'améliorer la liquidité sur le marché des changes.

Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger & Co., basé à Londres, a déclaré que le naira avait dépassé le niveau record qu'il avait atteint sur le marché parallèle, ce qui pourrait entraver l'afflux de capitaux nécessaires pour stabiliser le taux de change.

Une spirale qui s'auto-entretient

"La spirale descendante s'auto-entretient à ce stade. Plus il baisse, moins les investisseurs veulent entrer au Nigeria, et plus la prime de risque intégrée dans le taux du naira est importante", a déclaré M. Chapman.

Le taux de change officiel du naira s'est rapproché du niveau du marché parallèle, car la banque centrale doit encore régler les montants dus dans le cadre d'accords à terme, ce qui aggrave la pénurie de devises étrangères dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp