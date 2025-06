La Turquie a accueilli 49,2 millions de touristes étrangers en 2023, soit une hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente, selon des données du ministère de la Culture et du Tourisme rendues publiques mercredi.

Ce chiffre a dépassé les arrivées de 45 millions réalisées avant la pandémie en 2019, a indiqué la même source.

Istanbul, la plus grande ville de Turquie en termes de population, a été la principale destination touristique, attirant 17,4 millions de visiteurs étrangers l'année dernière.

La célèbre station balnéaire d'Antalya, sur la Riviera turque, s'est classée deuxième avec 14,8 millions de visiteurs étrangers en 2023.

La province d'Edirne, dans le nord-ouest du pays, frontalière à la fois avec la Bulgarie et la Grèce, et la province égéenne de Mugla suivent avec respectivement 4,7 millions et 3,3 millions.

Les Russes représentaient 12,8 % de l’ensemble des visiteurs étrangers (6,3 millions), soit une augmentation de 20,7 % par rapport à l'année précédente.

Viennent ensuite les Allemands avec 6,2 millions (en hausse de 9 % par an), les Britanniques avec 3,8 millions (en hausse de 12,8 %), les Bulgares avec 2,9 millions (en hausse de 0,4 %) et les Iraniens avec 2,5 millions (en hausse de 7,4 %).

Des données de l'Institut turc des statistiques (TurkStat) ont montré que les revenus touristiques de la Turquie ont augmenté de 16,9 % sur un an pour totaliser 54,3 milliards de dollars en 2023.

En décembre 2023, les arrivées touristiques en Turquie ont augmenté de 3,5 % à un rythme annualisé pour atteindre 2,5 millions.

Istanbul a accueilli 53 % de tous les visiteurs étrangers, soit 1,3 million en décembre. Edirne s'est classée deuxième avec 14,3% ou 356 255 touristes. Antalya suit avec une part de 10,5% ou 259 568 visiteurs.

