Par Abdulwasiu Hassan

Les craintes de voir la CEDEAO (15 pays) perdre inexorablement son emprise sur une troïka d'États membres dans un contexte de troubles dans leur voisinage semblent malheureusement s'être concrétisées.

Les gouvernements militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé le 28 janvier le retrait de leurs pays du bloc régional.

Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goita du Mali et le général Abdourahamane Tiani du Niger, tous arrivés au pouvoir par coup d'État, ont publié une déclaration commune accusant la CEDEAO de traiter leurs pays de manière injuste.

La CEDEAO a aussitôt réagi, indiquant qu'elle n'avait reçu aucune notification officielle de la part de ces pays concernant leur sortie de la communauté. Le Mali et le Burkina Faso ont par la suite déclaré qu'ils avaient informé l'organisation.

Le bloc régional, qui avait imposé des sanctions à ces pays, après que les militaires ont renversé des gouvernements démocratiquement élus, a déclaré qu'il travaillait avec les nouveaux régimes pour rétablir l'ordre constitutionnel.

Il a également souligné que le Burkina Faso, le Mali et le Niger faisaient toujours partie intégrante de l'Union et que tous travaillaient ensembles pour sortir de l'impasse.

Ces itérations permettront-elles d'effacer l'écriture sur le mur que la CEDEAO est en train de regarder ?

Les points de vue sur la résolution de l'enchevêtrement sont aussi divergents que les raisons supposées pour lesquelles les choses en sont arrivées là.

Les implications

Ce sur quoi la plupart des gens s'accordent, c'est que le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO a de graves implications pour la région, et pour le Nigeria en particulier.

"En tant qu'organisation régionale, la CEDEAO est censée favoriser l'unité et promouvoir le développement économique régional. Lorsque ces trois entités se retireront, l'organisation sera paralysée et divisée", explique à TRT Afrika le professeur Kamilu Fagge, du département de sciences politiques de l'université Bayero de Kano, au Nigeria.

"Pire encore, si la crise n'est pas bien gérée, la situation pourrait pousser ces pays vers la Russie, ravivant ainsi l'ancienne guerre froide dans la région", a -t-il ajouté.

Le professeur Fagge note également que le retrait des trois pays limiterait la capacité de pays comme le Nigeria à lutter contre la criminalité transfrontalière et la contrebande d'armes, sans la coopération de son voisin du nord, le Niger.

"Par-dessus tout, les relations socio-économiques s'en trouveront paralysées. Nous entretenons des relations sociales et culturelles étroites avec nos voisins, sans lesquelles nous ne pouvons rien accomplir. Comme le dit le proverbe, votre sécurité est aussi assurée que celle de votre voisin", explique-t-il.

Le Nigeria, le Bénin, le Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo sont toujours membres de l'Union européenne.

Procédure de sortie

L'article 91 du traité révisé de la CEDEAO exige que tout pays souhaitant quitter la communauté donne un préavis d'un an.

L'article stipule qu'un tel pays continuera à respecter le traité à partir du moment où le préavis est donné jusqu'à la fin de l'année, après quoi il sera considéré comme ayant quitté le bloc régional s'il ne fait pas part de son changement d'avis.

"De nombreux pays ont, à différents moments, refusé de respecter les règles et les articles de la CEDEAO. On ne peut pas violer le même principe ou la même charte et s'attendre à ce que les autres s'y conforment", déclare le professeur Fagge.

Réduction des privilèges

Le protocole de la CEDEAO permettait aux Africains de l'Ouest de se déplacer dans la sous-région sans visa. Les experts estiment qu'il s'agit de l'un des privilèges affectés par la séparation de trois pays membres de la CEDEAO.

Une partie des analystes considère la sortie de la CEDEAO comme une tentative de s'affranchir de l'influence occidentale.

"Pour l'instant, les trois pays qui prennent cette décision seront les plus affectés parce qu'ils sont tous des territoires enclavés. Leurs principales sources d'échanges et de relations sont les pays voisins, et s'en détacher entraînera des difficultés", explique le professeur Fagge à TRT Afrika.

D'autre part, un pays comme le Nigeria, dont les projets hydroélectriques sont principalement alimentés par un grand fleuve qui traverse son voisin du nord, le Niger, se sentira lésé si ce dernier endigue le fleuve, ajoute le professeur Fagge.

Le professeur Issoufu Yahaya, de l'université Abdou Moumouni de Niamey, estime que la crise actuelle est due au fait que la CEDEAO est devenue un bloc politique, alors qu'elle a été créée pour protéger les économies de ses pays membres.

"Certains dirigeants de la CEDEAO pourraient favoriser les intérêts des puissances occidentales", déclare-t-il à TRT Afrika. La CEDEAO a démenti ces affirmations à plusieurs reprises.

La voie à suivre

La CEDEAO affirme qu'elle a imposé des sanctions aux trois pays pour protéger les droits électoraux des populations. D'autre part, les juntes militaires qui cherchent à se détacher du bloc insistent sur le fait qu'elles le font pour leur peuple et qualifient les sanctions régionales d'inhumaines et d'injustes.

Alors que certains pensent que la CEDEAO devrait engager des discussions diplomatiques avec les pays dissidents, d'autres prônent le statu quo jusqu'à ce que la tempête se dissipe.

Le professeur Fagge estime que les deux parties doivent choisir entre réconcilier leurs différences et rechercher une solution africaine à un problème africain, dans l'intérêt de leurs citoyens.

Pour les Africains de l'Ouest qui attendent avec impatience le jour où la sous-région deviendra un marché unique où les personnes, les biens et les services pourront circuler librement, le retrait des trois pays de la CEDEAO est un revers.

