Les ADF ont attaqué, mardi, trois villages dans le territoire de Beni, a indiqué Kinos Katuho, le président de l'organisation locale de la société civile Mamove cité par Africanews.

L'est du Congo est en proie aux violences armées depuis des décennies, car "plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leurs communautés", souligne le même média.

"Deux personnes ont été tuées dans le village de Mangazi-Kasongo, cinq à Matadi-Beu et cinq autres à Mamove", a déclaré Katuho cité par Africanews.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp