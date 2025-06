Par Patrick Wanjohi

Beaucoup de chats au même endroit. C'est la façon la plus simple de décrire le sanctuaire pour chats de Rachael Kabue.

"Nous avons 635 chats", explique Rachael Kabue à TRT Afrika en câlinant un chat qui lui saute sur les bras.

"Le nombre de chats a un peu diminué parce que nous en avons donné quelques-uns à l'adoption", ajoute-t-elle.

En 2013, Rachel Kabue, 51 ans, que l'on appelle communément la "femme aux chats" kényane, a commencé son action caritative en recueillant des chats dans les rues et en les accueillant chez elle.

Elle a commencé par recueillir un chat, mais avant même de s'en rendre compte, elle en accueillait d'autres chaque jour.

Elle a recueilli des chats principalement dans les rues, mais certains ont été laissés sur le seuil de sa maison à Nairobi, la capitale du Kenya.

Cette mère de cinq enfants dirige aujourd'hui le Nairobi Feline Sanctuary dans le quartier d'Utawala, à près de 20 kilomètres du centre-ville.

La majorité des chats sont hébergés dans l'enclos en bois peint en blanc qu'elle a construit dans sa cour. Les autres sont gardés dans ce qu'elle appelle la clinique, à l'intérieur de la maison principale.

Rachel et sa famille vivaient dans cette maison avant qu'elle ne déménage pour laisser place à une passion qui s'est transformée en travail communautaire.

Alors que l'un des membres de son personnel nettoie l'intérieur de la maison des chats, nous pouvons entendre et voir beaucoup d'activité de la part des chats. Les miaulements, les ronronnements, les sifflements et les grognements caractérisent la vie dans l'enclos grillagé. D'autres sont endormis, tandis que d'autres encore ne sont absolument pas perturbés par notre présence.

Chaque jour est une journée bien remplie pour les chats

"Les chats sont nourris deux fois par jour et leur plat préféré est le poulet. Chaque semaine, ils en consomment 12 kilos", dit-elle.

"Ils aiment tellement le poulet que les jours où ils en mangent, nous essayons de leur donner une friandise à l'heure du déjeuner, car ils ont toujours l'impression de ne pas avoir mangé", explique Rachel.

Rachel est très occupée. Toutes les minutes, elle reçoit des appels de personnes intéressées par l'adoption de chats, tandis que d'autres l'appellent pour lui offrir certains de leurs chatons.

Tous les 14 jours après avoir été secouru, Rachel donne à chaque chat un nom qui correspond à sa situation ou à son comportement.

Parmi les noms les plus connus, on peut citer Konde, qui signifie mince en swahili, et Chai, qui signifie thé en swahili. Elle dit qu'elle a un lien spécial avec chaque chat qu'elle nomme.

Elle me montre les cicatrices laissées par les nombreuses griffures qu'elle a reçues en s'occupant des chats.

Les griffures, dit-elle, ne la dérangent pas parce que les chats utilisent leurs griffes pour vous faire savoir qu'ils ne sont pas à l'aise ou qu'il s'agit d'un accident.

Rachel reconnaît que les nourrir et leur prodiguer des soins médicaux coûtent cher et qu'elle dépend principalement de ses économies personnelles et des bienfaiteurs pour couvrir les frais.

La reproduction est également extrêmement difficile dans une population de cette taille, et comme les chats produisent généralement de trois à six chatons par portée, il pourrait bientôt être plus difficile de s'occuper de ce nombre énorme.

Le sanctuaire stérilise les femelles et castre les mâles avec l'aide de vétérinaires afin de contrôler la population.

"Nous recevons des chattes enceintes et, en tant que refuge pour animaux non tués, nous les laissons mettre bas, allaiter leurs chatons pendant huit semaines, puis nous les stérilisons", explique Rachel en retirant les griffes d'un chat qui se sont accrochées à son pull-over.

Ils continueront à venir

Elle raconte que sa famille, et en particulier les enfants, ont soutenu son initiative et l'ont même aidée à sauver quelques chats. Ses voisins ont également soutenu ses efforts en lui recommandant des adoptants et des abandons d'animaux.

Alors que les chats nous entourent, ronronnent, jacassent, grognent et nous laissent les caresser lorsque nous sommes assis à l'intérieur de l'enclos, Rachel m'explique que même si elle a déménagé et donné aux chats la pleine occupation de sa maison, l'espace est toujours un problème, car le nombre de chats augmente.

"Nous avons récemment acquis un terrain sur les rives du lac Victoria (à 354 kilomètres de Nairobi) et nous avons commencé à y construire un nouvel abri", explique-t-elle à TRT Afrika

"Il s'agit d'un terrain plus grand, et il ne s'agira pas seulement d'un refuge pour chats, nous allons également sauver d'autres animaux".

"Maintenant que les gens apprécient rapidement cette initiative, je sais qu'ils vont continuer à venir, que d'autres chats vont arriver et que je suis heureuse de continuer à en recevoir et à leur donner les soins qu'ils méritent", explique Mme Kabue.

Alors qu'elle me conduit hors du sanctuaire, elle m'explique qu'il est important de sensibiliser les gens au fait que les chats sont sensibles à l'amour et à d'autres émotions, et qu'ils doivent toujours signaler tout animal en détresse aux sanctuaires environnants.

À sa porte, nous sommes accueillis par une jeune femme portant un chaton âgé de quelques jours seulement. Elle l'a apporté à Racheal qui l'a reçu avec plaisir et lui a dit qu'elle lui avait déjà donné un nom.