La cérémonie d'accueil du Premier ministre nigérien, qui est également ministre de l'Économie et des Finances, a eu lieu au complexe présidentiel à Ankara.

L’accueil d’Ali Mahaman Lamine Zeine par le président Erdogan s'est déroulé en présence du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et de son collègue de la Défense, Yasar Guler.

Après la cérémonie d’accueil qui s’est déroulée à huis clos, Erdogan et Lamine Zeine ont tenu une réunion de travail dans le complexe présidentiel.

Un communiqué publié par le département de communication de la présidence de la République de Türkiye indique que le président Erdogan et le Premier ministre nigérien ont discuté des relations politiques et économiques entre Ankara et Niamey, de la lutte contre le terrorisme et des questions régionales et internationales.

Lors de cette rencontre, Erdogan a exprimé ‘’Le soutien de la Türkiye aux mesures prises par le Niger pour renforcer son indépendance politique, militaire et économique’’, souligne le communiqué.

‘’La Türkiye s’oppose et continuera de s'opposer aux interventions militaires étrangères visant le peuple nigérien’’, a insisté le dirigeant turc.

Il a également annoncé que la Türkiye continuera d'accroître son soutien au Niger et prendra des mesures pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Mercredi, le département de communication de la Présidence turque a annoncé que le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, entamerait ce jeudi une visite de travail de trois jours en Türkiye.

