Par Pauline Odhiambo

Sarjo Baldeh n'est pas une journaliste comme les autres. Cette photojournaliste sportive portant le hijab est difficile à manquer lorsque son appareil photo effectue des panoramiques le long de la ligne de touche d'un terrain de football, ses vêtements amples s'accrochant au vent lorsqu'elle suit les joueurs.

Elle raconte toutes ses histoires à travers l'objectif de son appareil photo et est rarement devant celui-ci. Mais les choses ont rapidement changé lors du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN) en Côte d'Ivoire, où l'attention s'est portée sur la Gambienne de 21 ans, mieux connue sous le nom de "Baldezz" par les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux.

Elle est entrée dans l'histoire en tant que plus jeune et première photographe gambienne à l'a CAN.

"Les photos des équipes au début d'un match sont les plus difficiles à obtenir", explique-t-elle à TRT Afrika avec un sourire facile.

"C'est à ce moment-là que tous les photojournalistes se démènent pour obtenir la photo parfaite de l'équipe", ajoute -t-elle.

Un visage toujours souriant

Son visage toujours souriant a capté l'attention des téléspectateurs du monde entier alors qu'elle travaillait avec ferveur sur les lignes de touche - l'obturateur rapide de son objectif capturant et figeant en un instant les mouvements rapides des joueurs sur le terrain.

"Il faut être au bon endroit et être rapide dans tous les domaines", explique Sarjo, dont l'intérêt pour la photographie a été éveillé par un programme scolaire en neuvième année.

"J'ai fait l'erreur de reculer d'un pas lors d'une prise de vue de l'équipe, et un autre photojournaliste s'est rapidement placé devant moi et m'a bloqué la vue sur l'équipe".

"Heureusement, j'ai réussi à me faufiler et à m'accroupir à un niveau inférieur à celui de ce même photojournaliste, qui a alors commencé à stabiliser son appareil photo au-dessus de ma tête pendant que nous prenions nos photos", ajoute-t-elle en mentionnant quelques-uns des défis auxquels elle est confrontée lorsqu'elle travaille dans une profession dominée par les hommes.

La célébrité des médias sociaux

Capturer les joueurs en mouvement est plus facile pour cette photographe en herbe qui a reçu son premier appareil photo à la fin de ses études. Elle a affiné ses compétences au fil des ans - en couvrant des mariages et d'autres événements pour produire des images haute résolution avec une mise au point nette, une plus grande profondeur de champ et une finition brillante.

"J'ai opté pour la photographie de sport parce que peu de gens se spécialisaient dans ce domaine", explique la photographe en herbe.

"Je suis souvent la seule femme photojournaliste dans de nombreux matchs, et c'est probablement la raison pour laquelle les gens finissent par prendre des photos de moi pour les publier sur leurs médias sociaux."

Alors que la majorité des photojournalistes portent souvent des pantalons ou des shorts pour faciliter leurs mouvements, Sarjo dit qu'elle se sent plus à l'aise lorsqu'elle porte une robe ample et fluide - son style pudique est en accord avec sa foi musulmane.

"Je me sens à l'aise lorsque je suis couverte de la tête aux pieds. C'est à ce moment-là que je peux être moi-même, car je peux facilement courir et sauter en étant habillée de la sorte".

Lors des matchs de la CAN 2023, les images de Sarjo prenant des photos sur le terrain sont devenues virales.

Mais participation à la CAN n'a pas été sans difficultés. En tant qu'indépendante, elle a souvent manqué l'occasion d'accompagner des joueurs lors de tournois importants, faute de moyens financiers.

Les qualifications

Mais cette fois-ci, l'équipe pour laquelle elle travaille actuellement, le Fortune FC, a sponsorisé son voyage pour les matchs de la CAN.

"D'autres personnes m'ont envoyé de l'argent, ce qui m'a vraiment aidée à couvrir les frais d'équipement et d'autres coûts", déclare-t-elle.

Malheureusement, l'équipe nationale gambienne ne s'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale, battue par le Cameroun. Sarjo et son équipe sont rentrées en Gambie pour suivre les matches à domicile.

Bien que déçue par cette défaite, elle a réussi à faire valoir ses compétences sur une plateforme internationale, en présentant l'équipe sous son meilleur jour grâce à ses photographies.

"J'ai eu beaucoup de mal à quitter l'équipe parce qu'elle s'en sortait très bien", dit-elle.

"Après notre séparation, je me suis recentrée sur les jeunes femmes et les jeunes filles que j'ai formées à la photographie, car je veux partager ce que j'ai appris avec tous ceux qui sont intéressés".

Objectif ultime

Certaines des jeunes filles qu'elle a formées se sont ensuite spécialisées dans d'autres aspects du photojournalisme, tandis que d'autres ont souhaité suivre ses traces, travaillant même avec elle lors de divers tournois.

L'objectif ultime de Mme Sarjo est d'obtenir suffisamment de fonds pour acheter l'équipement nécessaire afin d'affiner ses compétences et d'enseigner la profession à d'autres.

"De plus en plus de gens en Gambie se rendent compte que la photographie peut faire une énorme différence dans l'amélioration de la ligue gambienne", déclare-t-elle.

"Maintenant que le monde a vu mon travail et ce que je suis capable de faire, je suis optimiste quant aux perspectives d'avenir et j'ai l'espoir de devenir la photographe officielle de l'équipe nationale de Gambie".

