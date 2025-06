Avec près de 35 millions d'adeptes sur les principales plateformes de médias sociaux, la Nigériane Tiwa Savage est indéniablement un personnage fascinant, tant en Afrique qu'à l'étranger.

En tant que phénomène musical, l'université du Kent, en Angleterre, où elle a fait ses études de premier cycle, lui a décerné un doctorat honorifique en musique en juillet 2022.

L'institution a déclaré que la jeune femme de 43 ans avait été récompensée pour sa "carrière musicale inspirante et internationale".

Tiwa, dernière née d'une famille de quatre enfants, est née le 5 février 1980 à Lagos, capitale commerciale du Nigeria, de Olanrewaju Savage et Cecilia Savage. Le nom de naissance de la musicienne est Tiwatope Omolara Savage.

À l'âge de 11 ans, les parents de Tiwa déménagent avec elle à Londres.

Dès son enfance, l'artiste se passionne pour la musique et se produit occasionnellement à l'église. Plus tard, elle s'inscrit dans une école de musique à Londres.

À l'âge de 16 ans, un groupe de musique professionnel de la capitale britannique l'intègre à l'équipe en tant que choriste, ce qui permet à Tiwa de se produire pour la première fois dans un cadre professionnel.

La chanteuse poursuit cependant ses études et obtient plus tard une licence en administration des affaires à l'université du Kent.

Déterminée à poursuivre une carrière professionnelle dans la musique, Tiwa s'installe à New York au début des années 2000 et, grâce à ses réseaux, elle rencontre et travaille avec de célèbres musiciens R&B tels que Mary J. Blige et Blu Cantrell, entre autres.

En 2007, alors qu'elle avait 27 ans, Tiwa s'est inscrite à un cours de musique au Berklee College of Music de Boston.

Elle a déclaré sur le site web de l'établissement qu'elle faisait partie des étudiants les plus âgés, mais que la salle de classe lui donnait l'impression d'avoir 19 ans.

Tiwa a ensuite travaillé avec plusieurs musiciens aux États-Unis. En 2010, elle a rencontré Tunji Balogun alias Tee Billz, un découvreur de talents musicaux aux États-Unis à l'époque. Tunji l'a convaincue qu'il y avait une grande opportunité de prospérer en tant qu'artiste au Nigéria.

Tiwa retourne au Nigéria et crée un label avec Tunji, un homme qui deviendra son manager et son mari de 2013 à 2018. Des différends irréconciliables ont entraîné la séparation du couple, qui a un fils de 8 ans.

"Kele Kele Love" - une chanson sortie il y a plus de 10 ans - a été le catalyseur de Tiwa vers la célébrité continentale.

Puis vinrent "Eminado", "Love Me", "Key To The City", "Ma Lo", "All Over", "Koroba", entre autres.

Tiwa est ce qu'elle pense être...

En Afrique, elle a collaboré avec le Tanzanien Diamond Platnumz dans la chanson "Fire" et avec le Kényan Sauti Sol dans "Girl Next Door", entre autres.

Tiwa a remporté au moins 20 prix en carrière, notamment les MTV Africa Music Awards et les Channel O Music Video Awards. Elle est entrée dans l'histoire en 2018, lorsqu'elle est devenue la première artiste féminine à remporter le prix du meilleur artiste africain aux MTV Europe Music Awards.

Des rapports indiquent que Tiwa facture 100 000 dollars américains par spectacle.

Loin de la musique, l'artiste dit qu'elle espère retrouver l'amour... un jour.