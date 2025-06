Par Johnson Kanamugire

Facebook, le plus grand réseau de médias sociaux au monde, propriété de la société américaine Meta, fête ses 20 ans le 4 février. S'il s'agissait d'une masse continentale, ce serait la nation la plus peuplée du monde, avec plus de 3 milliards d'habitants au total.

Mark Zuckerberg, l'homme qui a fondé la plateforme depuis un dortoir de Harvard, serait le roi fortuné à sa tête, et il ne serait pas satisfait.

Il sait que les États puissants, tout comme les entreprises, s'effondrent, et il souhaite se lancer dans une nouvelle aventure douteuse pour conquérir l'avenir, une aventure qui repose sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs, en particulier à la lumière d'une série de scandales concernant le traitement des données des utilisateurs qui ont opposé son entreprise à sa base d'utilisateurs du Nord global.

Facebook a fait l'objet d'un examen minutieux, de critiques et de poursuites judiciaires qui ont constitué un défi pour l'entreprise. Mais elle s'est développée ces dernières années avec l'acquisition de WhatsApp et d'Instagram, même si elle doit faire face à la concurrence de rivaux tels que TikTok, YouTube, Twitter et Snapchat.

Brouiller les pistes

Cependant, la combinaison des facteurs susmentionnés pourrait expliquer la ruée douteuse de Facebook vers de nouveaux utilisateurs dans les pays du Sud et en Afrique en particulier. Il s'agit d'un marché qu'il s'efforce de conquérir depuis 2016 environ, avec des initiatives visant à répondre aux besoins de millions de personnes vivant dans des régions dépourvues d'une bonne connectivité internet.

La plateforme a déjà été à l'origine de l'explosion de l'utilisation des médias sociaux en Afrique, révolutionnant le mode de fonctionnement des entrepreneurs individuels, des entreprises et des sociétés. Elle a ouvert la voie à des marchés en ligne et à la promotion de produits et de services au-delà des frontières.

La création de contenu a suivi en tirant parti de son utilisation et a ouvert la voie à l'innovation, offrant un potentiel de transformation des économies, en plus de relier les communautés de manière à promouvoir la liberté d'expression.

Toutefois, des problèmes tels que les restrictions imposées aux médias sociaux dans certains pays et les problèmes de connectivité généralisés empêchent encore de nombreuses personnes d'y accéder.

L'Afrique subsaharienne, par exemple, représente la majeure partie de la fracture numérique mondiale avec un écart de 59 % dans l'utilisation de l'internet mobile, selon GSMA, le groupe de pression mondial des opérateurs de téléphonie mobile.

Facebook s'est lancé dans la course aux utilisateurs dans cette partie du monde avec des "goodies" et des programmes de connectivité qui promettent de connecter tous ceux qui ne le sont pas.

Dans ses ambitions, cependant, elle a à peine abordé les questions d'éthique et de protection de la vie privée qui ont soulevé l'enfer auparavant dans certaines parties de l'Occident. C'est ce qui explique la débâcle de sa tentative de lancer en Inde, en 2016, son initiative Free Basics, qui n'est pas si philanthropique que cela, et qu'elle a ensuite exportée en Afrique.

Pour les défenseurs des droits numériques en Inde, l'initiative, qui comprend à la fois une application et un site web offrant un accès gratuit à une variété de services, cachait un programme de colonialisme numérique.

Elle permet à l'entreprise de récolter autant de données que possible sur le trafic et l'activité de tous ceux qui dépendent d'elle et de ses plates-formes sœurs pour l'interaction, la messagerie et autres.

La façon dont la même initiative a été déployée en Afrique sans opposition et sans contrôle est ce qui intrigue les défenseurs des droits numériques à ce jour.

Connectivité numérique

Facebook a ajouté à cette initiative une série de projets d'infrastructure de connectivité numérique : d'une part, le plus grand câble sous-marin pour couvrir l'ensemble du continent et, d'autre part, un satellite pour diffuser l'internet dans les régions reculées du continent où la connectivité internet est insuffisante ou inexistante.

En raison de l'absence de contrôle, il est difficile de connaître l'ampleur exacte des résultats de ces projets, mais une chose est sûre : les projets de connectivité font de Facebook l'équivalent de l'Union européenne :

Les projets de connectivité font de Facebook l'équivalent d'un fournisseur d'accès à Internet, ce qui permet au géant des réseaux sociaux d'exercer un contrôle sur l'infrastructure de connectivité numérique et sur les données des utilisateurs, aujourd'hui et dans un avenir imprévisible.

C'est la quantité la plus importante et la plus détaillée possible de données collectées sur les utilisateurs qui garantit à l'entreprise une domination et une richesse continues grâce à la publicité.

Facebook n'est pas le seul à agir de la sorte. Google, OneWeb, StarLink d'Elon Musk et Amazon se sont également lancés dans une course similaire à l'Afrique en investissant dans la fourniture d'un haut débit abordable, tout cela dans le but de combler les graves lacunes en matière d'infrastructures numériques et de combler la fracture numérique.

Si Facebook réussit à attirer de nouveaux utilisateurs en Afrique, c'est en partie grâce à sa campagne de marketing massive qui a permis à Mark Zuckerberg de convaincre les régulateurs.

Les géants mondiaux de la technologie exploitent également les lacunes de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles : ces lois sont inexistantes dans plusieurs pays africains et leur application est inefficace dans d'autres.

L'incapacité des administrations locales à remédier elles-mêmes aux déficiences prédominantes de l'infrastructure numérique au rythme souhaité fait que les politiciens adhèrent à des projets de cette nature à première vue.

Toutefois, les aspects liés à l'éthique et à la protection de la vie privée ne doivent pas être négligés. Il n'est pas bon pour un pays de confier des infrastructures numériques essentielles à des géants mondiaux de la technologie avides de données, sans mécanismes de responsabilité bien pensés.

Pour empêcher le colonialisme numérique de prendre forme, il est nécessaire d'examiner sérieusement ces investissements dans le contexte de l'éthique de la numérisation et des intérêts des citoyens africains.

L'auteur, Johnson Kanamugire, est un écrivain rwandais spécialisé dans le journalisme d'intérêt public.

Clause de non-responsabilité : les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.