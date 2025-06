L'ancien défenseur de West Ham United, Arthur Masuaku, a marqué un but décisif lors de la victoire de la République démocratique du Congo sur la Guinée (3-1), vendredi, pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations.

Masuaku a marqué directement sur coup franc à la 82e minute pour donner à son pays un avantage de deux buts en quart de finale. Les Congolais affronteront le pays hôte, la Côte d'Ivoire, ou le Mali pour une place en finale.

Mohamed Bayo a donné l'avantage à la Guinée à la 20e minute sur un penalty qui a été annulé par le capitaine de la RD Congo, Chancel Mbemba, peu après à Abidjan.

L'attaquant de Brentford Yoane Wissa a donné l'avantage aux Congolais à la 65e minute sur le deuxième penalty du match, puis Masuaku a réglé la question.

"Ce n'est pas une Coupe des Nations de surprises. C'est une Coupe des Nations de travail", a déclaré Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RD Congo, avant et après le match de huitième de finale.

Lorsqu'il a pris ses fonctions l'année dernière, les Congolais risquaient de ne pas se qualifier pour la Côte d'Ivoire après des défaites contre le Gabon et le Soudan. Sous la houlette de Desabre, les Congolais ont remporté leurs quatre derniers matches de qualification.

L'histoire laissait présager que la première rencontre entre les deux pays dans le cadre de la CAN depuis 20 ans serait serrée, car les trois matches précédents s'étaient soldés par une victoire 2-1 pour chaque pays et un match nul 2-2.

Les Léopards congolais ont atteint les quarts de finale sans gagner un seul match. Ils ont terminé deuxièmes du Maroc dans le groupe F après trois nuls avant de battre l'Égypte, sept fois championne, aux tirs au but.

La Guinée s'est qualifiée en tant que meilleur des quatre troisièmes, puis Bayo a marqué le deuxième dernier but en temps réglementaire pour éliminer la Guinée équatoriale.

Les deux entraîneurs ont procédé à un changement par rapport aux équipes de départ des huitièmes de finale : la RD Congo a promu le défenseur central Henock Inonga et la Guinée l'ancien milieu de terrain de Liverpool Naby Keita.

Serhou Guirassy, auteur de 17 buts en Bundesliga cette saison avec Stuttgart, a une nouvelle fois débuté sur le banc des Eléphants de Guinée.

Dans une première mi-temps aussi disputée que prévue, la Guinée a ouvert le score à la 20e minute lorsque Bayo s'est repris après avoir été victime d'une faute de Mbemba et a transformé le penalty qui en a résulté.

L'avantage n'a duré que sept minutes, avant que le capitaine Mbemba ne reprenne un corner au second poteau et ne trompe le gardien Ibrahima Kone dans un angle fermé.

Le sélectionneur guinéen Kaba Diawara aurait été un peu plus heureux que son homologue Desabre à la mi-temps, car son équipe avait plus de possession de balle et de tentatives de but.

Après avoir été menés sur un penalty, les Congolais ont pris l'avantage à la 65e minute sur un autre penalty, Wissa marquant après que Julian Jeanvier a fait trébucher le remplaçant Silas Mvumpa.

A 20 minutes de la fin, Diawara faisait entrer Guirassy, après avoir fait entrer Facinet Conte, 18 ans, en début de seconde période.

Ce quart de finale équilibré a pris une tournure décisive lorsqu'un coup franc de Masuaku près de la ligne de touche a trouvé le chemin des filets au premier poteau sur la main de Koné, surpris.

Samedi, la Côte d'Ivoire, pays hôte et double championne, affrontera le Mali à Bouaké et l'Afrique du Sud, tenante du titre en 1996, rencontrera le Cabo Verde à Yamoussoukro dans les autres quarts de finale.

