Par Sylvia Chebet

Les restes d'environ 70 000 Namibiens qui ont péri dans ce qui est considéré comme le premier génocide du 20e siècle reposent sous les dunes du vaste désert du Namib.

Beaucoup d’autres ont été emportés dans les profondeurs des eaux glacées de l’océan Atlantique Sud.

Ce génocide aux proportions ahurissantes datant de l’ère coloniale a été perpétré par les forces allemandes contre les peuples indigènes Herero et Nama entre 1904 et 1908.

Comme le disait le regretté président Sukarno d'Indonésie : « N'oubliez jamais l'histoire. Elle fera et changera qui nous sommes. »

En 2021, après des années de négociations, l’Allemagne a officiellement reconnu la tache sur son histoire coloniale comme « un génocide ».

En guise de réparation, la nation européenne a accepté de financer des projets en Namibie d'une valeur de 1,3 milliard de dollars sur 30 ans pour son rôle dans les massacres.

Mais avant même que la poussière ne retombe sur les injustices d’il y a 120 ans, l’Allemagne a pris une décision qui a choqué la Namibie et a rouvert de vieilles blessures.

Le gouvernement allemand s'est engagé à intervenir au nom d'Israël dans le procès intenté par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye concernant ce qui est largement considéré comme un « génocide » contre les Palestiniens de Gaza.

Doubles standards

La Namibie y voit le reflet d’une Allemagne peu repentante pour son histoire souillée.

Dans un communiqué, le président namibien Hage Geingob a déclaré que "le gouvernement allemand n'a pas encore entièrement expié le génocide qu'il a commis sur le sol namibien".

"L'Allemagne ne peut pas moralement exprimer son engagement envers la convention des Nations Unies contre le génocide, y compris l'expiation du génocide en Namibie, tout en soutenant l'équivalent d'un holocauste et d'un génocide à Gaza", a-t-il déclaré.

Faisant écho aux sentiments de Geingob, l'écrivaine et actrice Girley Jazama affirme que le refus de l'Allemagne de reconnaître le génocide à Gaza implique que « vous (l'Allemagne) n'avez pas assumé la responsabilité de ce que vous avez fait au peuple namibien de 1904 à 1908 ».

"Alors, comment pouvons-nous ensuite tenir les gens responsables de leurs actes ? Devons-nous rester à l'écart et laisser cela se dérouler ? Cela signifie-t-il que tout cela n'était qu’amnésie ? N'ont-ils pas encore appris de leur passé ?" Elle se demande.

Bien que les événements en Namibie et à Gaza soient séparés par plus d’un siècle, Jazama déplore que peu de choses aient changé.

"C'est tellement étrange pour moi qu'en 2024, cela se produise encore", raconte-t-elle à TRT Afrika. "Je suis choqué que l'Allemagne ne considère pas ce que fait Israël comme un génocide."

Caché de l'histoire

Les ancêtres Herero de Jazama ont été exécutés pour avoir résisté à l'occupation allemande de leurs terres.

"Il y a eu un ordre d'extermination contre mon peuple, et nous avons été chassés dans le désert pour mourir de faim et de soif. Aujourd'hui, cela se joue à Gaza, où les Palestiniens sont soumis à un blocus total", dit-elle.

Quelque 13 000 Hereros ayant survécu aux horreurs du désert namibien ont été transférés dans des camps de concentration où ils ont été tués.

"Bizarrement, peu de gens connaissent le génocide namibien", déclare Jazama. "C'est caché de l'histoire."

Certains historiens affirment même que les camps de concentration de Namibie semblent avoir inspiré le modèle des camps de concentration nazis d'Allemagne, où des millions de Juifs ont été tués sous le régime d'Adolf Hitler.

À la suite de l’holocauste en Allemagne, la Grande-Bretagne s’est engagée à établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine, dans le cadre de la Déclaration Balfour.

Vol post-holocauste

À mesure que la migration juive vers la Palestine s’intensifiait, leur population en Palestine augmenta de 6 % à 33 % entre 1918 et 1947.

Les Palestiniens ont été alarmés par le changement démographique et les tensions ont augmenté, conduisant au conflit israélo-palestinien, devenu depuis sans doute le conflit le plus insoluble au monde.

La dernière série d'attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière a tué plus de 27 000 Palestiniens, dont près de la moitié étaient des enfants. Israël affirme que ses attaques aériennes et terrestres incessantes sont des représailles à une attaque meurtrière du groupe palestinien Hamas.

Les atrocités israéliennes à Gaza ont contraint l’Afrique du Sud à amener Israël au banc des accusés devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

Mais l'Allemagne rejette fermement les accusations de génocide, arguant qu'Israël ne faisait que « se défendre ».

Récidiviste

Aux yeux de Jazama, l’Allemagne a bouclé la boucle. Après avoir commis deux génocides en Namibie et sur son sol, il est désormais considéré comme une couverture pour Israël alors que ce dernier est accusé de génocide à Gaza.

Certains experts considèrent la position de l’Allemagne comme une sorte d’implication.

"L'interprétation est que les Namas, les Herero et les Palestiniens ne sont pas des humains aux yeux de l'Allemagne. Seuls les Juifs et les autres Caucasiens sont des humains et, par conséquent, méritent des excuses et un soutien allemands", a déclaré Everisto Benyera, professeur à l'Université de L'Afrique du Sud, raconte TRT Afrika.

Il considère l'épisode entier comme « un cas d'école de racisme se déroulant dans l'arène de la justice pénale internationale ».

Benyera affirme que le résultat du procès de l'Afrique du Sud contre Israël sera « une évaluation du système judiciaire international lui-même ».

Cette affaire crée un énorme précédent et la CIJ doit prouver son « impartialité », dit-il.

"Si la Cour se prononce en faveur de l'Afrique du Sud, cela pourrait nous ouvrir la porte à un recours de l'Allemagne devant la CIJ", dit Jazama, soulignant que justice doit encore être rendue à son peuple.

