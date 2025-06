Partant pour la 8e Expédition nationale de recherche antarctique, l'équipe, opérant sous la présidence et le ministère de l'Industrie et de la Technologie turcs, avec la coordination de l'Institut de recherche polaire TÜBİTAK MAM basé en Turquie, a quitté Istanbul et a achevé un voyage difficile le long de la route s'étendant jusqu'à 103 degrés au sud en quatre jours.

L'expédition a commencé à Istanbul le 27 janvier dernier avec un vol pour Sao Paulo, au Brésil. Après quatre vols totalisant environ 24 heures, couvrant une distance d'environ 13 800 kilomètres, l'équipe a atteint l'île du Roi-George en Antarctique en transportant environ deux tonnes d'équipement technique.

Suivant les directives du Protocole sur la protection de l'environnement antarctique, l'équipe d'expédition a, rigoureusement, mis en œuvre des mesures importantes pour prévenir l'introduction d'organismes non indigènes sur le continent.

"Trois lycéens participent à notre expédition"

La professeure Burcu Ozsoy, responsable du premier centre de recherche polaire turc, ITU PolReC, et coordinatrice de la 8e Expédition nationale de recherche antarctique, a déclaré à Anadolu qu’ils ont atteint l'Antarctique le quatrième jour de leur voyage à partir d'Istanbul.

Lire aussi

Le vaisseau spatial Dragon transportant le premier astronaute turc accoste à l'ISS

"C'est une journée ensoleillée mais froide en Antarctique. Actuellement, 20 scientifiques turcs ont atterri en Antarctique, et trois lycéens les accompagnent" a-t-elle indiqué.

Soulignant la participation active de lycéens à des projets aux côtés de scientifiques en Antarctique, Ozsoy a également noté la participation de scientifiques d'Espagne, de Bulgarie et des États-Unis à l'expédition scientifique turque de cette année.

Ozsoy a souligné la difficulté qu'ils ont rencontrée pour effectuer des vols vers l'île du Roi-George en Antarctique ces derniers jours, expliquant que "toutes les activités en Antarctique ne peuvent avoir lieu que lorsque les conditions météorologiques le permettent. Comme les conditions météorologiques l'ont finalement permis après quelques jours, nous avons entrepris ce vol avec des scientifiques tchèques, bulgares et turcs."

Diverses expériences seront menées

Ozsoy a mentionné que l'équipe scientifique turque entreprendra 22 projets distincts cette année et a fourni les informations suivantes :

"Partant du 62e degré de latitude sud et atteignant jusqu'au 68e degré de latitude sud, les scientifiques turcs mèneront ces projets à proximité de l'île Horseshoe. Nos efforts scientifiques couvrent un large éventail, englobant les sciences de la terre et les sciences de la vie. Ces études couvriront différents aspects, notamment l'examen des microplastiques, la recherche volcanique et la collecte d'échantillons en sciences de la terre. De plus, l'expédition implique l'évaluation et l'expérimentation d'équipements développés dans le cadre de l'Initiative nationale de technologie dans des conditions antarctiques."

La “technologie portable” développée par des lycéens sera soumise à des tests réels sur des scientifiques

Ozsoy a noté que l'équipe, composée de trois lycéens ayant obtenu la première place dans le Concours de projets de recherche polaire pour lycéens 2204-C TÜBİTAK, a demandé à participer. Elle a mentionné que la veste technologique portable qu'ils ont développée serait testée dans des conditions antarctiques par les scientifiques impliqués dans l'expédition.

"Cette veste mesurera en fait des paramètres liés à la santé humaine, tels que le rythme cardiaque et le pouls des scientifiques. Une recherche approfondie nous attend pour la 8e Expédition nationale de recherche antarctique", a-t-elle déclaré.

L'équipe prévoit d'entreprendre un voyage en bateau d'une semaine depuis l'île du Roi-George, en atteignant d'abord l'île Dismal, puis en continuant vers l'île Horseshoe, où se trouve le camp scientifique temporaire de la Turquie.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp