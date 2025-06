Le Ghana a proposé la candidature de sa cheffe de la diplomatie, Shirley Ayorkor Botchwey, pour le poste de prochain secrétaire général du Commonwealth, dont l'élection aura lieu le 22 octobre 2024.

"Suite à un accord entre les membres du Commonwealth selon lequel le prochain secrétaire général viendrait d'Afrique, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a nommé l'honorable Shirley Ayorkor Botchwey comme candidate du Ghana", a indiqué vendredi le ministère ghanéen des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dirigé par le roi Charles III, le Commonwealth - organisation composée de 56 pays, comprenant notamment le Royaume-Uni et plusieurs anciennes colonies britanniques - promeut la démocratie, la coopération commerciale, l'éducation, le développement durable et la transparence des systèmes financiers.

Le secrétaire général du Commonwealth est notamment responsable de la gestion des affaires du secrétariat de l'organisation basée à Londres.

Selon un accord commun, cette fonction est exercée à tour de rôle par un représentant d'un des quatre blocs géographiques formant l'organisation : le Pacifique, l'Asie, l'Europe et l'Afrique.

C'est maintenant au tour d'un Africain d'occuper ce siège.

En outre, le ministère ghanéen des Affaires étrangères affirme que Mme Botchwey bénéficie du soutien de l'Union africaine et "jouit également d'un soutien considérable dans toutes les régions du Commonwealth".

Le mandat du secrétaire général du Commonwealth est de quatre ans, renouvelable une fois. La titulaire actuelle de ce poste est la diplomate britannique et dominiquaise Patricia Scotland, dont le mandat expire en octobre 2024.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a ajouté qu'il avait "une grande confiance" en Mme Botchwey "pour conduire l'aspiration du Commonwealth au renouveau et à la construction d'économies résilientes et prospères tournées vers l'avenir, grâce à la coopération et à l'action de la communauté".

Mme Botchwey, qui occupe les fonctions de ministre des Affaires étrangères depuis sept ans, a également été la représentante du Ghana à l'ONU pendant deux ans.

