Par Abdulwasiu Hassan

Aso ebi, « vêtements de famille » - est une tradition yoruba passionnante selon laquelle des parents s'habillent de la même manière lors d'événements sociaux et sa popularité se répand rapidement au Nigeria.

Le spectacle d’invités habillés en uniforme devient monnaie courante lors des mariages et des rassemblements festifs dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les spectateurs étant captivés par les touches de couleurs et les motifs exposés.

Cela fait désormais partie du glamour de la scène sociale - il est presque impossible d'assister à des événements sans voir un groupe de personnes portant le même tissu africain coloré cousu dans des motifs créatifs.

Pourquoi portent-ils de l'Aso Ebi?

"⁠C'est agréable de regarder autour de soi et de voir que tous tes amis portent la même tenue et cela sert également à montrer que tu as très probablement été invité au mariage", a déclaré Hauwa à TRT Afrika.

Fauziyya Sa'ad partage le point de vue de Hauwa, affirmant que porter Aso Ebi lui donne un sentiment d'appartenance lorsqu'elle assiste à une cérémonie.

« Je me sens bien et je fais partie de la cérémonie de mariage », a-t-elle déclaré.

Mais au-delà du sentiment d’appartenance, les célébrants ont eux aussi le sentiment d’être aimés par leurs amis et leur famille présents à leur événement.

Le tissu utilisé pour fabriquer les vêtements peut parfois être acheté en grande quantité par le célébrant qui le vend ensuite dans un but lucratif aux personnes souhaitant assister à l'événement.

Ceux qui achètent ce tissu y voient une forme de soutien financier destiné à compenser une partie des dépenses engagées pour l'organisation de l'événement.

Inconvénient

Malgré la popularité de cette tendance, certains craignent qu'elle ne cause de la détresse à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le tissu choisi comme uniforme pour une certaine occasion.

« C'est tellement triste parfois parce que je me sentais légèrement envieux et déplacé. C'est juste que j'ai l'impression de ne pas faire partie des amis du célébrant et que vous ne bénéficierez pas de ce traitement spécial lors d'une occasion parmi d'autres », a déclaré Hauwa à TRT Afrika.

« Pas d'Aso ebi, pas de nourriture, pas de table haute pour toi. Mais on finit par ne plus porter la plupart des vêtements Aso Ebi après la célébration », a-t-elle déclaré.

Fauziya a également expliqué pourquoi la plupart des gens préfèrent ne pas porter l'Aso Ebi après l'occasion.

"Je n'aime pas l'aso ebi parce que chaque fois que vous le portez par la suite, les gens savent d'où il vient, combien vous l'avez acheté", a déclaré Fauziya à TRT Afrika.

Hauwa a une autre chose qui la rebute lorsqu'il s'agit d'Aso ebi : lui imposer le tissu alors qu'elle n'en a pas les moyens.

Une autre chose qu'elle n'aime pas dans l'achat du tissu choisi pour Aso ebi est l'annulation de la cérémonie pour laquelle il a été choisi.

« J’ai dépensé 25 000 nairas pour l'Aso ebi de mon ami uniquement pour que le mariage soit annulé deux jours avant. Est-ce que tout ce stress en vaut la peine ? a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp