Alors que l'économie nigériane fait face à une inflation élevée, un chômage croissant et un ralentissement de la croissance économique, cette économie a ete a été éprouvée par la suppression des subventions sur les carburants en 2023 et le taux de change flottant récemment adopté.

Alors que l'idée d'unifier les différents taux de change a été évoquée, le débat sur l'état de l'économie se concentre sur les autres options qui restent au Nigeria afin de maintenir à flot son économie.

Kasimu Garba Kurfi, analyste économique, estime que la principale cause d'instabilité de l'économie nigériane est le financement des dépenses du gouvernement fédéral.

"Dépenser plus de 23 000 milliards de nairas en imprimant de la monnaie au-delà de sa capacité a contribué à une inflation de près de 29 %, la plus élevée depuis plus de 15 ans", explique-t-il à TRT Afrika.

L'unification des taux de change a également conduit à la dévaluation du naira, la monnaie la moins performante d'Afrique en 2023, selon la Banque mondiale.

Le déficit budgétaire

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement fédéral a présenté des budgets déficitaires, aggravés par l'absence de recettes permettant de couvrir les dépenses prévues.

Cela a conduit à des emprunts importants, portant la dette totale du pays à plus de quatre-vingt-sept mille milliards de nairas. L'économie du Nigeria dépend fortement des revenus du pétrole et le pays est un membre clé de l'OPEP. Malgré les efforts du gouvernement pour lutter contre des facteurs de freins économiques par le biais de la législation, le vol de pétrole brut a persisté, ce qui a empêché le pays d'atteindre les objectifs fixés par l'OPEP en matière d'allocation.

"En conséquence, il n'y a pas eu suffisamment de dollars américains générés pour répondre à la demande intérieure, ce qui a entraîné une nouvelle dévaluation du naira", explique à TRT Afrika le Dr Isa Abdullahi, directeur du département d'économie de l'université fédérale de Kashere, dans l'État de Gombe.

Un autre facteur, souligne-t-il, est la fermeture des raffineries de pétrole." Cela ne nous laisse pas d'autre choix que d'importer des produits pétroliers raffinés pour la consommation locale.

Les solutions privilégiées

Pour commencer, les experts estiment que pour sortir de l'impasse, il faut cesser de financer les dépenses du gouvernement fédéral par des "voies et moyens", terme qui désigne le système permettant de faire face aux décalages entre les recettes et les paiements. Les économistes suggèrent également d'augmenter la production de brut, en particulier dans la région du delta du Niger, afin de répondre aux objectifs d'allocation de l'OPEP et à la demande intérieure.

La remise en production des raffineries locales pourrait renforcer les réserves en dollars du pays et réduire la dépendance à l'égard des importations de pétrole raffiné.

Les industries manufacturières devraient être prioritaires dans l'allocation de dollars pour compenser les obligations de la Banque centrale du Nigeria (CBN) arrivées à échéance par lettre de crédit, tout en décourageant les entreprises de fermer. Les secteurs minier et agricole devraient bénéficier de toute l'attention du gouvernement, afin de les aider à générer davantage de devises par le biais des exportations.

La lutte contre la corruption et le maintien d'un taux de change unique devraient aussi figurer sur la liste des tâches à accomplir par le gouvernement, estiment les experts.

Le dilemme de la dollarisation

Le Nigeria est fortement dépendant des importations alimentées par la "dollarisation", contre laquelle les économistes mettent le pays en garde depuis longtemps. Le dollar américain a cours légal au Nigeria, ce qui permet des transactions en espèces dans cette monnaie et contribue à affaiblir la monnaie locale, le naira.

Pour beaucoup, le fléau de la croissance économique et de l'instabilité des prix s'accompagne de pressions inflationnistes imputables à des facteurs tels que les incohérences dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques.

" La stabilité des prix est vitale pour les activités économiques, car elle favorise la demande de produits et de services, ce qui stimule la croissance économique et augmente le pouvoir d'achat des consommateurs", explique M. Kurfi à TRT Afrika.

"Par exemple, la hausse soudaine du prix de l'essence a poussé de nombreux Nigérians à abandonner leur véhicule, ce qui a entraîné une forte baisse de la demande de carburant. L'absence de contrôle officiel des prix entraîne également l'exploitation des vendeurs et des fournisseurs.Un mélange efficace de gestion de la politique monétaire et fiscale et de responsabilité financière sont des éléments clés pour stabiliser l'économie du Nigéria", déclare le Dr Isa.

La levée ou l'assouplissement des restrictions sur les devises, comme les transferts interbancaires de devises, pourrait atténuer les pressions sur les devises et réduire le coût élevé du capital grâce à des taux d'intérêt à un chiffre pour les industries agroalimentaires et d'autres secteurs vitaux.

Le président Bola Ahmed Tinubu s'est engagé à accroître l'afflux de devises étrangères au Nigeria par le biais d'initiatives telles que l'attraction de nouveaux investissements, l'augmentation de la production de pétrole et la réforme du marché des changes. En général, les prix mondiaux des matières premières influencent grandement les termes de l'échange des pays, et le Nigeria ne fait pas exception à la règle.

