Lionel Messi et David Beckham ont été conspués ce dimanche après que le vainqueur de la Coupe du monde 2022, qui souffre d'une élongation des ischio-jambiers, est resté sur le banc tout au long de la victoire 4-1 de Miami contre une sélection de Hong Kong.

L'absence de Lionel Messi a suscité la colère des 38.323 spectateurs qui avaient payé au moins 125 dollars (115 euros), et souvent beaucoup plus, pour voir leur héros sur le terrain.

Au milieu de la seconde période, des chants "Nous voulons Messi" se sont élevés dans le stade de la part de supporters désespérés de ne pas voir en action l'octuple Ballon d'Or.

Les huées se sont intensifiées au cours des dix dernières minutes du match, lorsqu'il est devenu évident que l'Argentin de 36 ans ne ferait pas la moindre apparition.

Le public a été également dépité par le fait que l'ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone Luis Suarez n'est pas entré en jeu non plus en raison d'une blessure à un genou.

Les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba ont eux fait leur apparition à la 62ᵉ minute.Mais les huées sont allées crescendo au coup de sifflet final.Beckham, copropriétaire du club de Miami, a été couvert par les hurlements lorsqu'il a tenté de remercier le public "pour son incroyable soutien", alors que les fans ont manifesté leur colère par des gestes de pouce vers le bas.

"Nous comprenons la déception des supporters en raison de l'absence de Leo (Messi) et de Luis Suarez", a déclaré Gerardo Martino, l'entraîneur de Miami, aux journalistes, expliquant que l'équipe médicale du club avait pris cette décision le jour même du match.

"Nous aurions aimé faire jouer Léo et Luis au moins un moment, mais le risque était trop grand", a expliqué l'ancien sélectionneur de l'Argentine.

Messi n'a joué que six minutes lors du dernier match de Miami en Arabie saoudite jeudi et il n'est pas sûr d'être prêt pour la nouvelle saison de la MLS qui débute le 21 février.

En juin 2023, plus de 60.000 spectateurs indonésiens avaient, eux aussi, manifesté leur mécontentement suite au forfait de l'idole pour un match amical entre l'Indonésie et l'Argentine.

