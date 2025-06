"Le commissaire de police, Yusufu Mohammed Lawal exprime ses sincères condoléances aux familles de quatre vaillants policiers qui ont tragiquement perdu la vie alors qu'ils défendaient les locaux de la police dans la ville de Gajiram", ont déclaré les forces de l'ordre.

L'attaque a eu lieu "dans la nuit du 2 février 2024, vers 23H13 (...) par des hommes non-identifiés", d'après la même source.

Dans le communiqué, la police a également démenti les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, faisant état d'une attaque jihadiste samedi par le groupe Boko Haram ou sa faction rivale, l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) contre le quartier général de la police à Maiduguri, principale ville de l'Etat de Borno.

"Le quartier général du commandement à Maiduguri reste sécurisé et opérationnel, et aucune attaque n'a été signalée. Le public est fortement invité à rejeter les informations trompeuses", a indiqué la police.

Depuis plusieurs années, un climat de violence règne dans le nord et le centre du pays le plus peuplé d'Afrique, en proie à des bandes criminelles ou jihadistes qui mènent régulièrement des raids et enlèvent des habitants.

L'insurrection jihadiste qui sévit depuis 2009 a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés au Nigeria, selon l'ONU.

Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, qui a pris ses fonctions en mai 2023, a fait de la lutte contre l'insécurité l'une des priorités de son mandat.

