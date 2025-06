Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et le gouvernement éthiopien ont lancé un appel pour obtenir des fonds d'urgence afin de répondre à un problème de famine croissant dans le pays.

La sécheresse ravage les communautés d'Afar, d'Amhara, de Tigré et d'Oromia, ainsi que la région des peuples du sud et du sud-ouest de l'Éthiopie.

"Alors que la situation dans beaucoup de ces zones est déjà alarmante, il y a une opportunité d'éviter une grave catastrophe humanitaire grâce à un financement supplémentaire pour intensifier et soutenir les efforts de réponse de toute urgence", a déclaré OCHA.

De graves pénuries d'eau, des pâturages desséchés et des récoltes réduites affectent des millions de personnes et de bétail.

Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire critique devrait augmenter au cours des prochains mois, pour atteindre un pic de 10,8 millions en juillet, selon une récente évaluation conjointe du gouvernement et des partenaires humanitaires.

Les personnes les plus vulnérables sont celles qui ont été touchées par le conflit de deux ans au Tigré, qui s'est terminé il y a environ 14 mois.

Décès liés à la faim

Plus de six millions de personnes reçoivent déjà une aide alimentaire et en espèces dans les zones touchées, mais d'énormes lacunes subsistent, prévient OCHA.

Les taux de malnutrition dans certaines parties des régions d'Afar, d'Amhara, du Tigré et d'autres régions ont déjà dépassé les seuils de crise reconnus au niveau mondial.

Près de 400 personnes sont mortes de faim dans les régions éthiopiennes du Tigré et de l'Amhara au cours des derniers mois, a déclaré le médiateur national dans un rare aveu de décès liés à la famine de la part d'un organisme fédéral.

Le bureau du médiateur éthiopien a envoyé des experts dans ces régions, qui sont en proie à la sécheresse et qui souffrent encore d'une guerre civile dévastatrice qui s'est officiellement terminée en 2022.

Ils ont conclu que 351 personnes étaient mortes de faim dans la région du Tigré au cours des six derniers mois, et 44 autres dans la région d'Amhara.

Environ 20,1 millions de personnes en Éthiopie ont besoin d'une aide alimentaire humanitaire en raison de la sécheresse, des conflits et d'une économie en difficulté.

La famine gagne du terrain

Un ancien directeur du PAM a qualifié ces niveaux de famine de "marche vers la famine".

Dans la région d'Amhara, qui partage une frontière avec le Tigré, une rébellion qui a éclaté en août entrave les déplacements des humanitaires et rend les distributions difficiles, tandis que plusieurs régions d'Éthiopie ont été dévastées par une sécheresse qui dure depuis plusieurs années.

Les taux de malnutrition chez les enfants dans certaines parties des régions Afar, Amhara et Oromia de l'Éthiopie varient entre 15,9 % et 47 %, selon une présentation du groupe sectoriel de la nutrition de l'Éthiopie.

Parmi les enfants déplacés dans le Tigré, le taux est de 26,5 %. Le groupe sectoriel sur la nutrition en Éthiopie est coprésidé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance et le gouvernement fédéral.

Une famine qui s'installe

Le Tigré, qui compte 5,5 millions d'habitants, a été au centre d'une guerre civile dévastatrice de deux ans qui a fait des centaines de milliers de morts et s'est étendue aux régions voisines.

En raison de l'insécurité persistante, seuls 49 % des terres agricoles du Tigré ont été ensemencées au cours de la principale saison de plantation l'année dernière, selon une évaluation réalisée par les agences des Nations unies, les ONG et les autorités régionales.

En raison de la sécheresse, la production agricole dans ces régions n'a atteint que 37 % du total escompté. Dans certaines régions, la proportion n'était que de 2 %.

La mauvaise récolte a incité les autorités du Tigré à mettre en garde contre une "famine en cours" qui pourrait égaler la catastrophe de 1984-1955, qui a tué des centaines de milliers de personnes dans le nord de l'Éthiopie, à moins que l'aide ne soit immédiatement intensifiée.

