Par Charles Mgbolu

Heureuse dans sa robe du dimanche, Sonia Chukwu, étudiante en licence à l'université, prend plusieurs photos d'elle et de son amie avec son téléphone.

En quelques minutes, les photos sont téléchargées sur Facebook et, en moins d'une heure, elles ont reçu plus de 100 "likes" de la part de leurs amis en ligne. Pour Sonia, sa journée est pratiquement gagnée.

Le dimanche 4 février, Facebook fêtera les 20 ans de sa création par Mark Zuckerberg, étudiant à l'université de Harvard, et trois amis dans une chambre d'étudiant.

Comme Sonia, Facebook est devenu une plateforme qui va au-delà d'un simple point de rencontre virtuel entre amis.

Facebook me permet d'échapper aux soucis ; il m'a sauvée dans les moments les plus difficiles. C'est là que je vois et rencontre des gens qui me rendent heureuse, et c'est vraiment tout ce qui m'importe", explique Sonia à TRT Afrika.

"Au fil des ans, Facebook a évolué, passant de la connexion avec des amis anciens et nouveaux à une plateforme qui récompense les créateurs de contenu en leur offrant une source de revenus", déclare Uche Aitkins, un utilisateur assidu de Lagos, au Nigeria.

Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, dont environ 271 millions en Afrique en 2022.

Ce nombre devrait atteindre plus de 377 millions d'ici 2025, selon la plateforme de recherche Statista.

En 2004, Facebook était un site réservé à Harvard. Au cours des mois et des années qui ont suivi, le site s'est développé, permettant d'abord aux étudiants d'autres collèges et universités de s'inscrire, puis aux lycéens et aux professionnels disposant d'une adresse électronique d'entreprise.

En 2006, un grand nombre de ses utilisateurs initiaux n'avaient plus les mêmes caractéristiques démographiques, ce qui a incité Facebook à élargir le nombre de ses membres.

"Nous avons déjà deux années d'anciens élèves, et plus d'un tiers des personnes qui utilisent le site ne sont plus à l'université", a déclaré Zuckerberg au New York Times en 2006, juste avant que le site n'ouvre ses portes à toute personne âgée de plus de 13 ans.

"Si nous faisons en sorte que d'autres jeunes puissent utiliser le site, cela renforce l'expérience pour tout le monde", a déclaré le fondateur de Facebook.

Nombreux sont ceux qui affirment que Zuckerberg a tenu ses promesses, car la plateforme s'est attachée à intensifier l'expérience des utilisateurs, notamment avec l'introduction de l'intelligence artificielle (IA).

Pour Ifeanyi Ewuzie, négociant en ligne de matériaux textiles, Facebook a pratiquement permis à son entreprise de survivre.

En tant que chef d'entreprise, Facebook m'offre une vaste base d'utilisateurs pour des publicités ciblées, une visibilité accrue de la marque et un engagement direct avec les clients", explique Ifeanyi à TRT Afrika.

En 2021, Facebook a annoncé la création d'une nouvelle société mère, baptisée "Meta", afin de refléter les ambitions croissantes de l'entreprise.

Meta a marqué la plongée de la plateforme dans l'exploration de l'IA, qui, selon des utilisateurs comme Ifeanyi, a contribué à la réussite de leurs entreprises.

"Facebook a la capacité de m'aider à construire ou à entretenir une base de clients autour de ma marque. Facebook fournit également des outils d'analyse précieux pour suivre et mesurer les performances de ma page professionnelle, ce qui me permet d'affiner mes stratégies de marketing sur la base des informations fournies par les utilisateurs", explique M. Ifeanyi.

Malgré tout, Facebook a connu des scandales, des problèmes de sécurité des données, des violations de la concurrence et des critiques liées à la censure.

En mai 2023, le propriétaire de Facebook, Meta, a été condamné à une amende record de 1,2 milliard de dollars (1 milliard de livres sterling) et à suspendre le transfert de données d'utilisateurs de l'UE vers les États-Unis.

En août 2022, Facebook a annoncé qu'elle enquêtait sur une violation de la sécurité des données concernant plus de 50 millions de comptes.

Malgré tout, Facebook a su renaître de ses cendres, tel un phénix, et reste une formidable marque de médias sociaux.

