Le géant de la technologie Yandex a annoncé lundi son intention, longtemps attendue, de scinder ses unités russes et internationales dans le cadre d'un divorce d'entreprise d'une valeur de 5,2 milliards de dollars.

Cette opération marque la fin de plus de deux décennies d'investissements occidentaux dans Yandex, qui a été considéré pendant des années comme l'un des chouchous de l'industrie technologique russe en plein essor et comme un exemple d'investissement occidental réussi en Russie.

Mais après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022, le statut de la société en tant qu'entreprise internationale cotée en bourse à l'étranger est devenu intenable.

La holding Yandex N.V., basée aux Pays-Bas, a déclaré avoir "conclu un accord définitif... pour vendre toutes les activités du groupe Yandex en Russie et sur certains marchés internationaux".

Le plus grand succès de Russie

Ces branches, qui représentent 95 % du total des revenus, des actifs et des employés, seront vendues à un consortium d'investisseurs locaux dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 475 milliards de roubles (5,2 milliards de dollars).

Cette transaction est l'une des plus importantes parmi la vague de départs d'entreprises depuis que Moscou a ordonné l'envoi de troupes en Ukraine.

Initialement connue sous le nom de "Google russe", Yandex est devenue l'entreprise technologique la plus prospère de Russie et un acteur majeur dans tous les domaines, de la recherche en ligne à la publicité, en passant par les taxis et la livraison de nourriture.

L'entreprise, qui est cotée au Nasdaq (États-Unis), envisage depuis plus de 18 mois une forme de scission.

Les acheteurs comprennent un groupe de cadres supérieurs de l'entreprise et un fonds appartenant à la compagnie pétrolière Lukoil.

La Russie salue l'accord

La société holding basée aux Pays-Bas conservera une petite partie des activités de Yandex axées sur l'international, notamment les plateformes de données et d'informatique dématérialisée, ainsi que les technologies de conduite autonome.

Le président de Yandex, John Boynton, a déclaré que l'opération, qui doit être approuvée par les actionnaires, constituait "la meilleure solution possible pour nos actionnaires, nos équipes et nos utilisateurs dans ces circonstances extraordinaires".

L'avenir de l'entreprise a été remis en question par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et par l'avalanche de sanctions imposées par les pays occidentaux à l'économie russe.

Le Kremlin s'est félicité de l'accord proposé.

"Yandex est un champion technologique national. Pour nous, il est évidemment important que l'entreprise continue à travailler dans le pays", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

