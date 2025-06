La police turque a neutralisé deux membres de l'organisation terroriste DHKP/C, qui ont tenté d’attaquer un poste de contrôle devant le palais de justice Caglayan à Istanbul, blessant trois policiers et trois civils, a déclaré ce mardi le ministre turc de l’Intérieur Ali Yerlikaya.

Il a indiqué que les deux assaillants ont été neutralisés et 6 personnes blessées, dont 3 policiers, lors de la tentative d'attaque terroriste.

Dans une déclaration faite sur X, le ministre Yerlikaya a précisé que la tentative d'attaque contre le poste de contrôle devant la porte C du palais de justice d'Istanbul Caglayan a eu lieu à 11h46 GMT+3.

“Aujourd'hui, il y a eu une tentative d’attaque terroriste contre le poste de contrôle devant la porte C du palais de justice de Caglayan. Il a été déterminé que les traîtres nommés E.Y. et P.B., qui ont été neutralisés, étaient membres de l'organisation terroriste DHKP/C. Alors que les terroristes qui ont essayé de mener l'attaque ont été neutralisés, 6 personnes, dont 3 officiers de police et 3 citoyens, ont été blessées", a écrit Yerlikaya.

Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a affirmé qu’une enquête judiciaire a été lancée par le bureau du procureur général d'Istanbul concernant l’attaque. "L'enquête judiciaire ouverte par notre bureau du procureur général d'Istanbul concernant l'incident se poursuit sous de nombreux aspects", a-t-il indiqué sur X.

