Par Abdulwasiu Hassan

L'industrie du cacao fait partie intégrante du paysage agricole africain depuis le XIXe siècle, en particulier en Afrique de l'Ouest et au Cameroun.

À l'époque coloniale, ces régions ont commencé à produire des fèves de cacao, qui étaient ensuite exportées à l'état brut pour être transformées et valorisées dans d'autres parties du monde.

Six décennies après la fin du colonialisme, la dynamique de la production de cacao dans la région est restée largement inchangée. L'Afrique de l'Ouest reste le principal producteur de cacao et couvre la majeure partie des besoins mondiaux en cacao.

Selon le bulletin n° 4 de l'Organisation internationale du cacao sur la campagne 2022-2023, les pays africains de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Cameroun ont produit à eux seuls au moins 73 % du cacao mondial.

Bien que l'Afrique soit une plaque tournante du cacao, la région ne peut récolter qu'une infime partie des revenus de l'industrie, selon les experts.

Comme l'a souligné Abba Bello, directeur général de la Nigerian Export-Import Bank, lors du récent Forum international du cacao et du chocolat à Abuja et à Lagos, l'industrie du cacao - qui comprend les fèves, les gâteaux et le chocolat - représente 200 milliards de dollars américains par an.

"Malheureusement, l'ensemble de la région ouest-africaine productrice de cacao (composée de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun et du Nigeria) ne gagne que 10 milliards de dollars alors qu'elle représente environ 70 à 75 % de la production mondiale", a-t-il déclaré. Les données du Centre du commerce international illustrent cette disparité.

Le Nigeria, qui a produit 208 tonnes de fèves de cacao en 2021, n'a généré que 628 millions de dollars. En revanche, l'Allemagne, qui ne produit pas de fèves de cacao, a gagné 57,3 milliards de dollars grâce à l'exportation de produits à base de cacao.

Interventions clés

De nombreuses interventions et initiatives ont été mises en œuvre pour aider les agriculteurs africains et les pays producteurs de cacao à tirer un meilleur profit des fèves qu'ils exportent.

Par exemple, des offices de commercialisation du cacao ont été créés dans des pays comme le Ghana et le Nigeria pour maximiser les bénéfices de leur production.

Au Nigeria, l'une des initiatives les plus remarquables pour l'industrie du cacao a été prise il y a plusieurs décennies, lorsque le gouvernement régional de l'ouest du pays, à Ibadan, a construit la majestueuse maison du cacao.

Mis en service en 1965, ce bâtiment a été le premier gratte-ciel d'Afrique de l'Ouest et est resté le plus haut bâtiment du Nigeria jusqu'en 1979.

Poussés par la nécessité de tirer davantage de valeur du cacao, les pays de la région ont également lancé des plateformes telles que l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao, un cartel commercial mis en place par les présidents des deux pays afin d'augmenter le prix des fèves. L'initiative vise également à garantir que les agriculteurs reçoivent une part plus équitable des dividendes de la culture.

La voie à suivre

Dans l'ensemble, l'Afrique doit encore relever le défi d'avoir plus qu'une simple part du gâteau mondial du cacao en termes de revenus. Alors, pourquoi cet obstacle semble-t-il si difficile à surmonter ?

Patrick Opoku Asuming, économiste et maître de conférences à l'école de commerce de l'université du Ghana, pense que la clé pour surmonter ce défi réside dans le fait de regarder au bon endroit.

"Il y a plusieurs choses à faire. Je pense que la première est que nous ne nous concentrons toujours pas sur la chaîne de valeur supérieure du marché du cacao", déclare le Dr Asuming. Il explique que la majeure partie du cacao est encore exportée à l'étranger sous forme brute ou semi-transformée.

Les pays qui le transforment en produits finis tels que le chocolat sont ceux qui en tirent le plus de bénéfices.

"Récemment, nous avons vu le Ghana et la Côte d'Ivoire essayer de former une sorte de cartel qui n'a pas donné grand-chose. Je pense que si nous continuons à nous concentrer sur l'exportation de fèves de cacao brutes, nous n'obtiendrons pas beaucoup de valeur", explique-t-il à TRT Afrika.

Le Dr Asuming suggère également que les pays africains pourraient bénéficier d'une intensification de la recherche sur la façon dont les cabosses des cacaoyers peuvent être utilisées pour fabriquer des produits tels que le savon.

Il est convaincu qu'une mise en œuvre rapide de la zone de libre-échange continentale africaine serait également utile, car elle permettrait d'accroître la transformation et la consommation sur le continent.

La plupart des experts estiment que pour que le continent prospère dans la production de chocolat et s'assure une plus grande part des revenus de cette culture, il doit garantir une alimentation électrique constante et développer simultanément son industrie laitière.

Une fois tous ces mécanismes mis en place, les experts estiment que l'Afrique commencera à dominer à juste titre le marché des produits du cacao, qui, ironiquement, est aujourd'hui le terrain de jeu des pays non producteurs de cacao.

