Par Mohamed Guleid

Alors que le paysage économique mondial subit des transformations rapides, l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les pays, en particulier en Afrique, est le problème omniprésent du chômage des jeunes.

Ce défi est d'autant plus difficile à relever que les jeunes ont peu de possibilités de s'assurer des moyens de subsistance décents.

En Afrique, où plus de 60 % de la population est composée de jeunes de moins de 35 ans, la résolution de ce problème n'est pas seulement un impératif social, mais une nécessité économique cruciale.

Le développement durable du continent dépend de l'exploitation du dividende démographique latent chez les jeunes.

Le plus grand atout de l'Afrique

L'Afrique peut se targuer d'avoir la population la plus jeune du monde, avec un pourcentage stupéfiant de 65 % de moins de 25 ans et un âge médian de 19,6 ans, selon les statistiques du Global Entrepreneurship Monitor (Observatoire mondial de l'entrepreneuriat).

Cette population jeune est souvent considérée comme l'un des plus grands atouts de l'Afrique, car elle possède le potentiel nécessaire pour stimuler la croissance économique et l'innovation.

Toutefois, paradoxalement, elle représente également une menace redoutable si elle ne bénéficie pas d'opportunités adéquates en matière d'emploi et d'entrepreneuriat.

L'un des obstacles les plus importants auxquels les jeunes sont confrontés dans leurs efforts entrepreneuriaux est la difficulté d'accès au capital.

L'obstacle financier

L'absence des garanties nécessaires les rend souvent inéligibles au crédit auprès des institutions financières traditionnelles, ce qui les empêche de transformer leurs idées novatrices en entreprises viables.

Cet obstacle financier est un problème critique qui exige des interventions stratégiques pour libérer le potentiel que recèle la population jeune en plein essor de l'Afrique.

Dans le paysage complexe de la lutte contre le chômage des jeunes en Afrique, le manque de mentorat est un autre défi important auquel est confrontée la jeune population.

Le mentorat, associé à l'accès aux bonnes informations par le biais de l'orientation professionnelle, est essentiel pour développer le potentiel des jeunes et les guider vers des carrières durables et épanouissantes.

En outre, l'abondance des ressources naturelles en Afrique offre une occasion unique de tirer parti de ces atouts au profit des jeunes et du continent dans son ensemble.

Mettre en relation des talents et des professionnels

La mise en place de programmes de mentorat qui mettent en relation des professionnels expérimentés et de jeunes talents peut combler ce fossé.

Ces programmes devraient être conçus non seulement pour offrir des conseils sur les choix de carrière, mais aussi pour donner des indications sur la manière de relever les défis propres au paysage commercial africain.

Des mentors expérimentés peuvent partager des connaissances pratiques, transmettre des compétences non techniques et aider les jeunes à créer des réseaux professionnels, autant d'éléments qui contribueront à leur réussite.

En s'appuyant sur le potentiel offert par les vastes ressources naturelles de l'Afrique, il est possible de créer des emplois durables et des entreprises pour les jeunes.

Le continent est riche en minéraux, en terres arables et en sources d'énergie renouvelables, ce qui ouvre la voie à l'innovation et à la croissance économique.

Les gouvernements, en collaboration avec les entreprises privées, peuvent développer des initiatives qui encouragent les jeunes à explorer des carrières dans des secteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et la gestion durable des ressources.

Opportunités économiques

Par exemple, la promotion de l'agro-industrie et des pratiques agricoles durables peut non seulement créer des opportunités d'emploi, mais aussi contribuer à la sécurité alimentaire et à la diversification économique.

De même, l'investissement dans des projets d'énergie renouvelable peut non seulement répondre aux besoins énergétiques du continent, mais aussi fournir une plateforme aux jeunes pour qu'ils s'engagent dans des entreprises innovantes et respectueuses de l'environnement.

En outre, les programmes de mentorat peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des jeunes intéressés par les secteurs liés à la gestion des ressources naturelles.

Des professionnels expérimentés dans les domaines de l'agriculture, des sciences de l'environnement et des énergies renouvelables peuvent guider et inspirer la prochaine génération de leaders dans ces domaines.

Par conséquent, remédier au manque de mentorat et permettre aux jeunes d'accéder aux bonnes informations grâce à l'orientation professionnelle sont des éléments essentiels d'une stratégie globale de lutte contre le chômage des jeunes en Afrique.

En mettant en relation des mentors expérimentés avec de jeunes aspirants et en tirant parti des abondantes ressources naturelles de l'Afrique, le continent peut ouvrir de nouvelles voies de croissance économique et donner à ses jeunes les moyens de devenir des moteurs du développement durable.

Le mentorat et les choix de carrière éclairés ne profiteront pas seulement aux individus, mais contribueront également à la constitution d'une main-d'œuvre résiliente et dynamique qui propulsera l'Afrique vers un avenir plus radieux et plus prospère.

Les start-up

Dans ce contexte, les organisations de soutien aux start-ups apparaissent comme des acteurs indispensables pour favoriser un écosystème entrepreneurial propice.

Ces organisations, qui vont des centres d'affaires aux pépinières d'entreprises, jouent un rôle essentiel dans la résolution des problèmes multiples auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs.

Elles fournissent des conseils précieux et une formation dans des domaines clés tels que les compétences commerciales, le développement des infrastructures, les stratégies de liaison avec le marché et, surtout, le financement.

En offrant un environnement favorable et un accès aux ressources essentielles, ces entités permettent aux entrepreneurs et aux fondateurs de surmonter les obstacles initiaux, ce qui leur permet de se concentrer sur la croissance et le développement de leur entreprise.

En outre, l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans ces mécanismes de soutien facilite l'augmentation de la productivité des entreprises et l'accès au marché dans divers secteurs.

Les gouvernements de toute la région africaine ont reconnu que l'intensification de l'activité entrepreneuriale pouvait non seulement apporter des avantages économiques, mais aussi améliorer la cohésion sociale.

Étant donné qu'un tiers de la jeunesse mondiale devrait résider en Afrique d'ici 2050, il incombe aux gouvernements et aux entreprises d'aider la jeune génération à élaborer des plans de croissance à long terme.

L'encouragement, le mentorat et le financement de l'esprit d'entreprise sont essentiels à cet égard. Les gouvernements ne devraient pas se contenter de jouer le rôle de régulateurs, mais aussi de catalyseurs pour favoriser une culture d'entreprise.

En mettant en œuvre des politiques qui encouragent l'innovation, en proposant des programmes de mentorat ciblés et en facilitant l'accès aux capitaux, les nations africaines peuvent créer un environnement propice à la libération du potentiel entrepreneurial latent chez leurs jeunes.

Atout et menace

Alors que nous traversons des incertitudes et des ralentissements économiques, il devient impératif d'explorer des moyens novateurs de soutenir les jeunes propriétaires d'entreprises.

Les modèles traditionnels risquent de ne pas être à la hauteur des défis évolutifs du monde des affaires. Les gouvernements, les entreprises et les institutions financières doivent collaborer pour concevoir de nouvelles stratégies qui protègent les jeunes entrepreneurs des perturbations futures.

La lutte contre le chômage des jeunes en Afrique nécessite un effort global et collaboratif.

En reconnaissant que la population des jeunes est à la fois un atout précieux et une menace potentielle, et en investissant stratégiquement dans des mécanismes de soutien à l'entrepreneuriat, les gouvernements et les entreprises peuvent débloquer le dividende démographique du continent.

L'avenir du développement durable de l'Afrique dépend de sa capacité à exploiter l'esprit d'entreprise de ses jeunes, ouvrant ainsi la voie à l'innovation, à la croissance économique et au progrès social.

L'auteur, Mohamed Guleid, est l'ancien gouverneur adjoint du comté d'Isiolo au Kenya.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.