Le club anglais de Newcastle United a rendu hommage mardi à son ancien joueur Christian Atsu, décédé le 6 février 2023 à l'âge de 31 ans à la suite de tremblements de terre dévastateurs en Turquie.

"Il y a un an, nous avons perdu Christian Atsu dans les circonstances les plus tragiques. Une personne incroyable dont tout le monde à Newcastle United se souvient avec émotion. Nos pensées vont à jamais à la famille et aux amis de Christian.

Il est tellement merveilleux", a déclaré Newcastle United sur X.

Le corps de l'ancien international ghanéen a été retrouvé près de deux semaines après les tremblements de terre.

Atsu avait joué pour la dernière fois pour le club turc de Hatayspor et avait également représenté Everton, Chelsea et Newcastle United en Premier League anglaise, ainsi que le club portugais de Porto. Il a marqué 10 buts en 60 sélections pour le Ghana.

Les tremblements de terre du 6 février qui ont frappé le sud de la Turquie ont fait 53 537 morts et plus de 107 000 blessés.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques : Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plus de 14 millions de personnes ont été touchées en Turquie, ainsi que de nombreuses autres dans le nord de la Syrie.

