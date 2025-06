Les bombardements et les combats se poursuivent dans les villes gazaouies de Khan Younès et Rafah. Depuis le début de la guerre, des quartiers entiers ont été détruits par les bombardements israéliens et 1,7 million de personnes ont été déplacées sur les quelque 2,4 millions d'habitants de la petite enclave.

Plus de 1,3 million de déplacés s'entassent désormais dans des conditions affligeantes à Rafah, cinq fois la population initiale de cette ville adossée à la frontière fermée avec l'Egypte, selon l'ONU. Or, cette ville pourrait être le prochain objectif d'Israël. "Netanyahu menace d'envahir Rafah et utilise pour excuse la présence du Hamas (...) Israël ne s'arrêtera que quand il aura anéanti le peuple de Gaza", a déploré Raed al-Bardani, un déplacé de 32 ans dans une déclaration à l’AFP.

"Une intensification des hostilités à Rafah pourrait entraîner des pertes de vies civiles à grande échelle. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter", a affirmé à Genève Jens Laerke, un porte-parole du bureau de la coordination de l'aide humanitaire de l'ONU (Ocha).

Environ 8 000 personnes déplacées ont été évacuées d'un hôpital assiégé dans la principale ville du sud de Gaza, Khan Younès, où elles avaient trouvé refuge, a annoncé la Croix-Rouge. "La situation humanitaire dans la bande de Gaza est au-delà de la catastrophe", a noté pour sa part Tommaso Della Longa, porte-parole de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), lors d'une conférence de presse à Genève.

Vers une trêve ?

Le Hamas a confirmé mardi avoir remis sa réponse, sans la détailler, aux médiateurs égyptiens et qataris à une proposition de trêve formulée fin janvier à Paris par des responsables américains, qataris et égyptiens.

Une source du mouvement palestinien a affirmé que le projet en trois phases prévoit notamment une trêve de six semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas, et de laisser passer davantage d'aide humanitaire à Gaza.

Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani s'est dit "optimiste" quant à la perspective d’arriver à une trêve, en qualifiant de "globalement positive" la réponse du Hamas qui contient "quelques commentaires".

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé que la réponse du Hamas avait bien été "transmise par le médiateur qatari au Mossad", les services de renseignement extérieurs israéliens.

"Les détails sont examinés attentivement par les responsables impliqués dans les négociations", ont ajouté les services de M. Netanyahu, qui doit s'entretenir avec M. Blinken ce mercredi, soit quatre mois jour pour jour après le début de la guerre.

Les houthis lancent six missiles au large du Yémen

Les houthis du Yémen ont lancé six missiles en direction de deux navires marchands mardi, provoquant des dégâts légers sur l'un des deux bâtiments, a affirmé le Pentagone.

Ces attaques s'ajoutent aux multiples autres qui ont perturbé le transport maritime mondial ces dernières semaines et sont intervenues quelques heures après de nouvelles frappes américaines sur les Houthis.

Trois des missiles ont visé le MV Star Nasia, un vraquier grec battant pavillon des îles Marshall, selon Centcom.

Le "MV Star Nasia a signalé une explosion près du navire qui a fait des dégâts matériels mais pas de blessés", tandis qu'un deuxième missile s'est écrasé à proximité et qu'un troisième a été détruit par un destroyer américain, précise le communiqué.

Les trois autres missiles ont semblé viser le MV Morning Tide, un navire britannique battant pavillon de la Barbade, mais ils ont tous explosé en mer Rouge sans causer de dégâts, fait savoir Centcom.

