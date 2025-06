Par Sylvia Chebet

Sous la canopée épaisse et luxuriante de la forêt tropicale du Congo, les chasseurs et les braconniers étalent de la colle sur des vignes et des branches au hasard et attendent patiemment que leurs proies se perchent.

Pendant ce temps, juste au nord de l’équateur, dans les forêts ouvertes et les prairies de la région de l’Afrique de l’Ouest et centrale, d’autres chasseurs suivent furtivement les traces, creusant des terriers et ouvrant des troncs de palmiers creux.

Ils visent à capturer le python royal, une espèce quasi menacée, et le perroquet gris d'Afrique, une espèce en voie de disparition. Les deux animaux sont recherchés dans le monde entier par les collectionneurs d’animaux exotiques.

Le perroquet gris d’Afrique est un favori non seulement pour son plumage velouté mais aussi pour son intelligence. L’espèce est connue pour avoir la capacité de développer un vocabulaire équivalent à celui d’un enfant de cinq ans et de mémoriser jusqu’à 200 mots.

World Animal Protection International estime que des milliers d’animaux sauvages sont capturés quotidiennement en Afrique et commercialisés sur le marché mondial de plusieurs milliards de dollars comme animaux de compagnie exotiques.

"Nous parlons d'environ douze millions de perroquets gris d'Afrique et de près de quatre millions de pythons royaux sortis clandestinement d'Afrique au cours des 40 dernières années", a déclaré Edith Kabesiime, responsable de la campagne sur la faune sauvage de l'organisation, à TRT Afrika.

Beaucoup d'argent en jeu

Actuellement, la valeur annuelle du commerce mondial des espèces sauvages s'élève entre 30 et 42,8 milliards de dollars américains, dont 20 milliards de dollars de transactions seraient illégales.

La Protection mondiale des animaux a signalé le braconnage à l'échelle industrielle pour répondre à la demande d'animaux exotiques.

"Dans ma culture, vous pourriez être ostracisé si vous élevez des animaux sauvages. Mais nous avons des gens qui pensent que c'est une fantaisie de garder des animaux sauvages à la maison et de les montrer", explique Kabesiime.

Selon la Convention sur le commerce international des espèces menacées, les plus grands marchés pour les animaux exotiques sont les États-Unis, le Canada, l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni et France) et certains pays asiatiques, notamment le Japon.

La connectivité Internet mondiale et les voyages aériens transnationaux augmentent le désir et la disponibilité de la faune sauvage. Il n'est pas surprenant de trouver sur les comptes Instagram et Facebook des photos de personnes posant effrontément avec un python, un cobra ou un scorpion.

De nombreuses autres espèces sauvages, dont les caméléons, les tortues et les tortues terrestres, participent à ce spectacle illégal. Certains de ces animaux, comme la tortue crêpe, une espèce en danger critique d'extinction, viennent du Kenya.

Outre les reptiles et les oiseaux, Kabesiime a noté une fascination croissante parmi les collectionneurs, même pour les prédateurs comme les lions, les léopards et les guépards. Elle y voit une tendance déclenchée par une richesse croissante.

"De nombreuses familles aisées du Moyen-Orient croient que garder un guépard, un léopard, un tigre ou un lionceau chez soi est une sorte d'affirmation et de prestige", a déclaré Kabesiime à TRT Afrika.

Seulement 10 % de ces animaux capturés illégalement atteignent leur destination prévue après avoir été capturés.

"Du point de vue de la conservation, si vous perdez environ 90 % des animaux capturés dans la nature, cela signifie que nous alimentons une industrie semblable à un gouffre sans fond", explique Kabesiime.

Menace d'extinction

Les défenseurs de l'environnement affirment que le commerce des animaux exotiques constitue l'une des plus grandes menaces pour les espèces sauvages. La Protection mondiale des animaux rapporte que 99 % de la population de perroquets gris d'Afrique au Ghana a été anéantie. L'espèce a déjà disparu au Togo.

Dès la capture, un voyage de cruauté commence pour les animaux sauvages.

Kabesiime explique qu'une fois que les trafiquants capturent le perroquet gris d'Afrique, ils coupent les plumes pour que les oiseaux ne puissent pas s'échapper. Ils seront ensuite placés dans de très petites boîtes ou cages pour le transport.

Des tortues et des serpents, y compris des pythons royaux adultes qui mesurent jusqu'à cinq pieds, sont entassés dans des valises.

Ceux qui survivent à ce périlleux voyage sont soumis à toute une vie de souffrances physiques et psychologiques chroniques.

"Pour un animal sauvage, la vie comme animal de compagnie est une condamnation à la vie en captivité", explique Kabesiime.

Les chercheurs ont observé des animaux exotiques présentant des comportements qu’ils assimilent à un traumatisme émotionnel chez les humains. Les perroquets s’arrachent les plumes à cause de l’isolement et du stress chronique – tout comme l’automutilation des humains.

Sensibilisation et réglementation

En tant que responsable de la campagne sur la faune sauvage pour la Protection mondiale des animaux, Kabesiime a été à l'avant-garde des efforts visant à inverser cette tendance.

En 2017, l'organisation a lancé une campagne intitulée « La faune. Pas les animaux de compagnie » pour empêcher la faune sauvage d'être retenue en captivité dans les maisons en tant qu'animaux de compagnie exotiques.

"Nous travaillons avec des plateformes comme Facebook et Instagram pour garantir que ces chaînes ne soient pas utilisées à mauvais escient pour faire preuve de cruauté envers les animaux au nom d'animaux exotiques", explique Kabesiime.

La Protection mondiale des animaux a également amené les grandes compagnies aériennes à s'engager à imposer un embargo mondial sur les espèces exotiques transportées par leurs avions.

Une campagne est en cours pour convaincre les pays d'origine et de transit de suspendre l'exportation d'animaux.

La pression s’accentue sur les États-Unis, l’Europe et certains pays d’Asie et du Moyen-Orient pour qu’ils répriment l’importation d’espèces sauvages.

Comme le souligne Kabesiime, il est temps d’inverser la tendance et de garder les animaux sauvages à leur place.

