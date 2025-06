Les Nations Unies ont averti que la nourriture deviendra encore plus rare dans les mois à venir, alors que le Soudan entre dans la période de soudure.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a averti plus tôt à Genève que les dégâts causés par les criquets pèlerins dans le pays se sont considérablement aggravés depuis le milieu de l'année dernière.

Le représentant adjoint de la FAO au Soudan, Adam Yao, a averti que le problème du ravageur avait atteint un "niveau menaçant" et que, sans efforts soutenus pour lutter contre l'invasion, des pertes agricoles significatives étaient inévitables.

Cela est dû en partie à l'absence d'opérations de surveillance et de contrôle dans le centre et l'ouest du Soudan en raison de la guerre entre les forces gouvernementales et la milice rivale RSF, qui a plongé le pays dans la crise.

Néanmoins, les agents de lutte antiacridienne soutenus par la FAO ont réussi à prospecter plus de 113 500 hectares et à contrôler environ 23 000 hectares de terres déjà infestées.

M. Yao a indiqué que la FAO travaillait avec le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) pour garantir un accès immédiat à Wad Madani afin que les collections de semences menacées puissent être déplacées vers un endroit plus sûr.

"On estime à 18 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, soit 10 millions de plus que l'année dernière", a déclaré mardi Stéphane Dujarric, porte-parole des Nations Unies, Les agences humanitaires ont réussi à fournir une assistance vitale à sept millions de personnes au Soudan depuis avril dernier.

