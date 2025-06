Les cas de choléra, une maladie transmise par l'eau, ont doublé dans 10 pays africains, selon l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS a recensé plus de 26 000 cas et 700 décès au cours des quatre premières semaines de 2024, un chiffre qui double celui de 2023 sur la même période.

Les cas de choléra sont en forte augmentation dans le monde, et l'Afrique a connu un pic sans précédent... l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe ont été particulièrement touchées", a averti le docteur Fiona Braka, chef de l'équipe des opérations d'urgence de la Région Afrique de l'OMS, dans un communiqué.

Burundi : 15 cas de choléra

La Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, la Tanzanie, la RDC, l'Éthiopie et le Nigeria sont en proie à des "flambées actives", avec un risque élevé de propagation, selon l'OMS.

Le changement climatique

Le Dr Braka a déclaré que les records actuels de choléra seront "battus tant que les gens n'auront pas accès à de l'eau propre et à des installations sanitaires".

L'augmentation des inondations associée au changement climatique a été désignée comme un facteur important de la propagation de la maladie, qui se propage lorsque des aliments ou de l'eau contaminés sont consommés.

Les cyclones et les sécheresses ont réduit l'accès à l'eau potable, créant ainsi un environnement idéal pour le développement du choléra.

L'année dernière, un cyclone a déclenché une épidémie au Mozambique, qui a enregistré plus de 4 000 nouveaux cas et 131 décès. En 2023 également, de fortes pluies et des inondations soudaines ont touché la Zambie, entraînant des flambées épidémiques.

L'OMS affirme qu'elle soutient toutes les campagnes de vaccination dans les pays touchés, la Zambie ayant vacciné plus de 1,7 million de personnes et le Zimbabwe visant à vacciner 2,3 millions de personnes d'ici la fin de l'année.

