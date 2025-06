La Chambre des représentants du peuple (Parlement) en Tunisie a approuvé une loi autorisant la Banque centrale à accorder des prêts et des facilités financières au gouvernement.

C'est ce qui ressort des déclarations de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, lors d'une réunion du Parlement, au soir du mardi, selon ce qui a été rapporté par les médias locaux, et la chaîne de radio privée Mosaïque FM.

La ministre des Finances a indiqué que le fait d’autoriser la Banque centrale de Tunisie d'accorder des facilités (prêts) au profit du Trésor public est dû à l'incapacité de contracter des prêts extérieurs.

Selon la demande du gouvernement approuvée par le Parlement, la valeur du financement serait à hauteur de 7 milliards de dinars (soit 2,25 milliards de dollars).

La Tunisie fait face à des difficultés financières et économiques et à une hausse du déficit des finances publiques, dans un contexte de négociations entre le gouvernement avec le Fonds monétaire international (FMI) qui durent depuis près de deux ans pour mettre en place un programme de réformes économiques accompagné d'un prêt financier.

Sihem Boughdiri Nemsia a indiqué l’existence d’"obligations et dépenses que l'État doit payer à temps, dont les salaires, les prestations de retraite, le service de la dette, etc.".

La relation entre la Tunisie et le FMI a été sujette à des controverses depuis 2022. L'État tunisien avait soumis une demande pour bénéficier du programme de réformes économiques et d’un prêt financier du Fonds monétaire, or les négociations n’ont pas abouti, notamment à cause des obstacles liés aux conditions fixées par le FMI, rejetées par la Tunisie.

Durant l'année 2023, la Tunisie a subi plusieurs difficultés économiques engendrant une raréfaction des denrées alimentaires de base, suite à des facteurs climatiques difficiles, aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne et aux difficultés financières qui ont empêché les importations de céréales depuis l'étranger, le tout sur fond de faiblesse des récoltes agricoles à cause de la sécheresse.

