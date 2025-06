Une roquette a explosé près d'une université de la ville de Goma, en République démocratique du Congo, mercredi, alors que des milliers de civils ont fui une nouvelle avancée des rebelles du M23 qui menace d'isoler ce centre urbain stratégique de l'est du pays.

"Cela montre que le M23 vise désormais Goma, qu'il veut tuer des gens à Goma. Le gouvernement doit faire quelque chose pour arrêter la progression du M23", a déclaré Sophonie Bayonga, une étudiante de 25 ans, sur les lieux de l'attaque.

Dans une région déjà en proie à la violence des milices, les rebelles du M23 ont lancé une nouvelle offensive majeure en mars 2022, déclenchant un conflit qui a donné lieu à une intervention militaire et à des efforts de médiation de la part des dirigeants de la région d'Afrique de l'Est.

"Manœuvres défensives"

Les deux parties ont négocié un cessez-le-feu l'année dernière, mais celui-ci a été violé à plusieurs reprises.

Les affrontements entre les rebelles, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent se sont récemment intensifiés, forçant des communautés entières des territoires de Masisi et de Rutshuru à fuir vers des zones perçues comme plus sûres à la périphérie de Goma.

Le gouvernement a promis cette semaine qu'il ne laisserait pas Goma, située sur le lac Kivu près de la frontière avec le Rwanda, tomber aux mains du M23.

Mercredi, le M23 a déclaré dans un communiqué que ce n'était pas son objectif et a qualifié ses actions de "manœuvres défensives".

Ce sont les civils qui ont le plus souffert de la violence, de nombreux d'entre eux ayant été tués lors d'attentats à la bombe et d'attaques de représailles. Environ 42 000 personnes ont été déplacées dans la seule région de Masisi depuis le 2 février, a déclaré mardi le bureau humanitaire des Nations unies OCHA.

Le mois dernier, le M23 a réalisé d'importantes avancées dans la ville de Mweso et dans la localité de Kirotshe, rapprochant ainsi le conflit de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, que le M23 avait brièvement conquise en 2012.

La mission de maintien de la paix des Nations unies au Congo a déployé des troupes à la fin du mois de janvier pour sécuriser un couloir pour les personnes fuyant Mweso.

Nombre d'entre elles se sont réfugiées à Sake, une ville située juste à l'ouest de Goma.

"Il y a eu beaucoup de coups de feu à la maison. Le M23 a brûlé les maisons et a tout pris", a déclaré Elisabeth Rebecca, une femme déplacée à Kirotshe au début de la semaine dernière et qui a de nouveau fui vers Sake dimanche.

Enfants perdus

"Certains d'entre nous ont perdu leurs enfants, il y a eu beaucoup de morts et de blessés", a-t-elle ajouté. Autour d'elle, dans la rue, d'autres femmes déplacées font cuire de la farine de maïs sur de petits feux ouverts, entourées d'enfants. Le conflit a paralysé l'économie de Sake.

Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général des Nations unies pour les opérations de paix, a qualifié la situation autour de la ville de préoccupante lors d'une visite officielle dans la province cette semaine.

