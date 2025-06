MONDE 7 MIN DE LECTURE Les arbres saignants : comment la science et la tradition s'accordent pour diverger Certaines espèces d'arbres sécrètent une substance rouge souvent confondue avec du sang. Ce spectacle intriguant de la nature suscite invariablement des interprétations diverses, à cheval entre le mysticisme et la science. Partager

La résine rouge est récoltée et utilisée comme vernis pour les violons et pour la gravure de photos. Photo : Botanique et Botanica / Others