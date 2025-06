La frappe, qui a creusé un cratère dans un terrain découvert du quartier du Lac Vert, n'a pas fait de victimes, mais elle souligne la menace potentielle qui pèse sur Goma, centre urbain stratégique de l'est de la République démocratique du Congo, déchiré par les conflits.

"Cela montre que le M23 vise désormais Goma. Le gouvernement doit faire quelque chose pour stopper la progression du M23", a déclaré Sophonie Bayonga, étudiante de 25 ans, sur place.

Le M23 a lancé une offensive majeure en 2022, qui a conduit à une intervention militaire et à des efforts de médiation de la part des dirigeants régionaux d'Afrique de l'Est. Ces derniers ont négocié un cessez-le-feu l'année dernière, mais celui-ci a été violé à plusieurs reprises.

Les affrontements entre les rebelles, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent se sont intensifiés récemment, forçant des communautés entières à fuir vers des zones perçues comme plus sûres à la périphérie de Goma.

L'ONU très préoccupée

Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général des Nations unies pour les opérations de paix, a qualifié la situation autour de Goma de "très préoccupante" après une visite officielle dans la province cette semaine.

"Cela soulève le risque d'une explosion régionale", a-t-il déclaré mercredi, appelant le M23 à cesser immédiatement son offensive et à reprendre les efforts diplomatiques avec tous les acteurs de la région.

Il a appelé à un renforcement des forces congolaises en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, les trois provinces qu'une force de maintien de la paix de l'ONU doit quitter cette année dans le cadre de son désengagement du pays.

Le gouvernement congolais a promis cette semaine qu'il ne laisserait pas Goma, qui est située sur le lac Kivu près de la frontière avec le Rwanda, tomber aux mains du M23, comme il l'avait fait brièvement en 2012.

"Des manoeuvres défensives"

Le M23 a déclaré dans un communiqué mercredi que ce n'était pas son objectif et a qualifié ses actions de "manœuvres défensives".

Ce sont les civils qui ont le plus souffert des violences, de nombreux d'entre eux ayant été tués dans des attentats à la bombe et des attaques de représailles.

Environ 42 000 personnes ont été déplacées par les combats depuis vendredi, a déclaré mardi le bureau humanitaire de l'ONU OCHA.

L'armée congolaise a déclaré mercredi qu'une deuxième bombe du M23 avait touché un village à environ 15 km du centre de Goma, entre mardi soir et mercredi matin.

Elle a ajouté dans un communiqué que ses forces combattaient les attaques des rebelles autour de la ville voisine de Sake.

Le mois dernier, le M23 a réalisé des avancées majeures qui ont rapproché le conflit de Goma.

Tirs et bombardements

Natalia Torrent, responsable d'une équipe de Médecins sans frontières (MSF) à Mweso, à environ 100 km au nord de Goma, explique que les affrontements ont éclaté il y a deux semaines lorsque l'armée et les milices pro-gouvernementales ont tenté de reprendre la ville. Les combats ont repris au cours du week-end, faisant une trentaine de blessés.

MSF a évacué une partie de son personnel après que des balles aient frappé un hôpital dans lequel des milliers d'habitants de Mweso s'étaient réfugiés. La plupart d'entre eux ont depuis déserté la ville.

Le bruit des bombardements et des tirs retentit quotidiennement à Sake et à Goma, selon les habitants et les reporters de Reuters.

"Il y a eu beaucoup de coups de feu chez nous. Le M23 a brûlé les maisons et a tout pris", a déclaré Elisabeth Rebecca, qui s'est réfugiée dimanche à Sake depuis un village voisin.

"Certains d'entre nous ont perdu leurs enfants, il y a eu beaucoup de morts et de blessés", a-t-elle ajouté. Autour d'elle, dans la rue, d'autres femmes déplacées font cuire de la farine de maïs sur de petits feux ouverts, entourées d'enfants.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp