Omar Abdel-Razek

La CAN 2023 est la plus grande fête du football africain. Pour des millions de supporters à travers le continent, ce n'est pas seulement l'occasion de soutenir leurs équipes nationales, mais aussi d'observer les contributions de leurs joueurs nationaux emblématiques qui ont quitté leurs équipes locales pour les projecteurs des clubs européens.

Alors que le football est le sport le plus populaire en Afrique, son développement au cours des dernières décennies a été bien inférieur à ce que cette popularité suggère.

Le manque d'investissements, la corruption et la "fuite des muscles" des meilleurs talents ont clairement contribué à cette situation.

De nombreux commentateurs ne résistent pas à la tentation de comparer le football africain au football européen : pourquoi le football décline-t-il en Afrique alors qu'il est devenu une source importante d'emploi, d'investissement et de PIB en Europe ?

Les associations de football africaines et européennes ont pratiquement le même âge. L'Union des associations européennes de football (UEFA) a été créée en 1954 et regroupe actuellement 55 associations nationales.

La Confédération africaine de football (CAF) a été créée en 1957, avec le premier championnat à Khartoum entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte après le retrait de l'Afrique du Sud en raison de son refus de participer avec une équipe mixte.

Avec 54 pays membres, la CAF a annoncé en 2023 que ses revenus atteignaient le chiffre record de 125,2 millions de dollars.

D'autre part, le rapport annuel Deloitte sur les finances du football a révélé que la valeur du marché européen du football atteignait 29,5 milliards d'euros en 2022, les cinq grandes ligues européennes générant un revenu record de 17,2 milliards d'euros.

Nombreux sont ceux qui affirment que ces joueurs ont marqué l'histoire de leur pays et sont devenus des modèles pour les enfants et les jeunes qui aspirent à la gloire et à la richesse. Personne ne peut nier l'effet de Mo Salah, par exemple, sur la promotion des valeurs de la société multiculturelle et interconfessionnelle en Grande-Bretagne.

Lorsque les supporters de Liverpool scandent "Mohamed Salah, un don d'Allah" et que les médias couvrent largement les manières exemplaires du "roi pharaon" musulman égyptien, la situation renforce l'hypothèse selon laquelle des footballeurs célèbres comme Salah peuvent changer le monde qui les entoure.

Selon une étude réalisée en 2021 par l'université de Stanford, les performances de Salah avec Liverpool et le fait qu'il ait affiché sa foi islamique sans être scruté ont changé la perception qu'ont les supporters de Liverpool de l'islam et des musulmans.

Un argument similaire défendant le mouvement des footballeurs africains vers l'Europe consisterait à le considérer comme faisant partie des politiques croissantes de mondialisation. Dans une économie globalisée, le football et les joueurs ne sont pas seulement un jeu, ils sont une marchandise et doivent répondre aux règles du marché.

" La fuite des muscles "

Bien que la migration de la main-d'œuvre, qualifiée ou non, des pays périphériques et semi-périphériques (Afrique, Asie et Amérique latine) vers le noyau industriel du système économique mondial ne soit pas nouvelle (elle s'est répandue après la Seconde Guerre mondiale des colonies vers les centres coloniaux en Europe), l'exode des footballeurs talentueux est relativement nouveau.

Au début des années 1990, les clubs européens ont assoupli les restrictions sur le nombre de joueurs étrangers dans leurs équipes après que l'arrêt de la Cour européenne de justice de 1995 (arrêt Bosman) a renversé les règlements de la FIFA concernant le transfert de joueurs étrangers, leur nombre dans les matchs officiels ou le paiement d'indemnités de transfert pour les joueurs en fin de contrat avec leur club d'origine.

Après cet arrêt, "il est devenu plus difficile pour les clubs africains de conserver leurs meilleurs joueurs face aux offres alléchantes des clubs européens, les réduisant ainsi au statut de clubs exportateurs de talents", selon Iwebunor Okwechime et Olumide A. Adetiloye dans une étude publiée en 2019.

Cette tendance a ouvert la voie aux clubs européens pour établir des réseaux de "recherche et d'attraction" de talents du football africain pour qu'ils rejoignent leurs équipes.

Ces réseaux comprennent des recruteurs, des agents, des informateurs et des académies de football, dont la plupart ne sont pas soumis à des réglementations rigoureuses en Afrique et profitent de la corruption dans le secteur du sport.

Défauts structurels

Cette négligence, associée à la corruption et au népotisme, a fortement contribué à la situation actuelle du football africain.

La plupart des clubs africains sont gérés par les gouvernements, avec des ressources financières limitées, un manque de terrains, d'entraînement ou d'académies réglementées pour former les talents du football.

Certains joueurs se plaignent de ne pas recevoir leur salaire pendant des mois. Le recrutement de joueurs pour les clubs locaux n'obéit pas à des règles transparentes, mais aux décisions prises par les agents des joueurs et au montant qu'ils versent aux officiels.

Ces dernières années, les ligues européennes ont enregistré plus d'audience sur le continent que les ligues locales.

Le nombre de spectateurs dans les championnats africains est en baisse constante, ce qui prive les clubs locaux de la très importante source de revenus dont bénéficient leurs homologues européens.

Malgré la présence internationale des joueurs africains, le football africain peine à se hisser au niveau des ligues européennes ou latino-américaines.

À quelques exceptions près, comme l'Afrique du Sud et l'Égypte, le football africain ne dispose pas d'un cadre professionnel, ce qui perpétue la "fuite des muscles" à laquelle il est confronté.

Il est essentiel de résoudre ces problèmes structurels si l'on veut que le football africain prospère sur la scène internationale.

La présence imposante des footballeurs africains sur la scène internationale contredit l'état de déclin du jeu au niveau local. À quelques exceptions près, comme l'Afrique du Sud et l'Égypte, la plupart des clubs africains sont sous-financés, avec des terrains insuffisants et des installations d'entraînement médiocres.

Le football africain ne dispose pas d'un cadre professionnel capable de l'élever au niveau des normes européennes ou latino-américaines.

Si ces problèmes ne sont pas résolus, l'Afrique pourrait ne pas être en mesure de réaliser son espoir d'augmenter sa représentation de 5 à 9 équipes lors de la prochaine Coupe du monde 2026, et le problème de la "fuite des muscles" persistera.

L'auteur, Omar Abdel-Razek, est sociologue et ancien rédacteur en chef de BBC Arabic. Il vit et travaille à Londres.

