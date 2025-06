Les invasions, les massacres et les actions génocidaires ne peuvent briser l'âme du peuple palestinien qui vit sous occupation depuis longtemps, a déclaré le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun.

S’exprimant sur les réseaux sociaux, Altun a condamné les actions menées par Israël à Gaza et les tentatives de perpétrer un génocide culturel en effaçant systématiquement le patrimoine palestinien de la région.

Il a souligné l'importance cruciale et la valeur intrinsèque des archives, des bibliothèques, des musées et des mosquées pour la préservation de la mémoire nationale pour tout peuple.

"Les détruire n'est rien d'autre que de la barbarie", a-t-il déclaré.

Altun a de même fustigé les dirigeants israéliens pour avoir ouvertement exprimé leur intention de déplacer de force les civils palestiniens de Gaza.

Il a condamné la rhétorique génocidaire et la guerre israélienne en cours, affirmant que de telles actions ne sont pas simplement dirigées contre des individus, mais visent à saper l'essence même de l'identité et de la culture palestinienne.

Le directeur de la communication de Turquie a réitéré son appel à l’éveil de la conscience de la communauté internationale, en particulier de la communauté intellectuelle occidentale, et les a exhortés à s'opposer à un tel mépris flagrant du patrimoine culturel et des droits de l'homme.

L'esprit résilient "reste intact"

Malgré l'assaut incessant contre l'héritage culturel palestinien, Altun a affirmé que l'esprit de résilience palestinien reste inébranlable.

"Les dirigeants israéliens doivent savoir qu'ils ne peuvent pas anéantir les aspirations palestiniennes à la souveraineté et à la liberté. Les invasions, les massacres et les actions génocidaires ne peuvent pas briser l'âme de ces personnes sous occupation. Cela a été prouvé à maintes reprises depuis 1967", a-t-il déclaré.

Il a conclu en exhortant toutes les parties prenantes à donner la priorité à l'accès à l'aide humanitaire et à revenir à la table des négociations, plaidant pour la reconnaissance sans équivoque et l'établissement de la souveraineté de la Palestine comme seule voie vers une solution durable et juste.

L'agression continue d'Israël

La guerre israélienne sur Gaza a tué depuis le 7 Octobre dernier au moins 27.947 Palestiniens et blessé 67.459 autres, selon les autorités sanitaires locales.

Environ 85 pour cent des Palestiniens de Gaza ont été déplacés par l’offensive israélienne et tous souffrent d’insécurité alimentaire, selon l’ONU.

Des centaines de milliers de personnes vivent sans abri et moins de la moitié des camions humanitaires entrent dans le territoire en comparaison à la période du début du conflit.

