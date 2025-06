Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en exergue les efforts acharnés de la Turquie pour attirer l’attention du monde entier sur les actes répréhensibles d’Israël au cours des quatre mois de conflit à Gaza.

"Nous déployons des efforts intensifs pour garantir que les violations des droits de l'homme et les crimes de guerre commis par Israël ne soient pas ignorés sur la scène internationale", a déclaré Erdogan par message vidéo à l’adresse de la 5e Assemblée générale du Forum de la jeunesse de la Coopération islamique.

A ce titre, le président Erdogan a souligné l'importance d'une action diplomatique collective entre les pays islamiques en réponse à l'oppression israélienne à Gaza.

En outre, il a réaffirmé l'engagement de la Turquie à soutenir la création d'un État palestinien indépendant et souverain reconnu dans le monde entier.

"Nous poursuivrons notre lutte jusqu'à ce qu'un Etat palestinien indépendant jouissant d’une intégrité territoriale dans les frontières de 1967 soit fondé, avec Jérusalem comme capitale", a-t-il assuré.

Erdogan a déploré que les forces d'occupation israéliennes “ont martyrisé sans pitié plus de 28 000 Palestiniens, dont de nombreux enfants et femmes, au vu et au su du monde entier”.

Et de poursuivre que les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures civiles ont également été visés par les “attaques de type nazi” d'Israël.

La guerre israélienne sur Gaza a tué depuis le 7 Octobre dernier au moins 27.947 Palestiniens et blessé 67.459 autres, selon les autorités sanitaires locales.

Environ 85 pour cent des Palestiniens de Gaza ont été déplacés par l’offensive israélienne et tous souffrent d’insécurité alimentaire, selon l’ONU.

Des centaines de milliers de personnes vivent sans abri et moins de la moitié des camions humanitaires entrent dans le territoire en comparaison à la période du début du conflit.

