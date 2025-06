Le gouvernement du Malawi, sous la direction du président Lazarus Chakwera, a opéré un changement de politique significatif en supprimant l'obligation de visa pour les visiteurs de 48 pays.

Cette mesure, qui concerne des puissances économiques telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Australie, la Chine et la Russie, vise à booster le secteur du tourisme et à attirer des entreprises étrangères au Malawi.

Selon un communiqué du cabinet du président Malawite, affirme que cette décision a été prise afin de remédier à la pénurie actuelle de devises étrangères.

"Le Malawi a ciblé ces pays en tant que marchés sources clés pour le tourisme international et les voyageurs d'affaires. La décision stratégique de lever les restrictions en matière de visa devrait favoriser l'afflux de visiteurs internationaux, améliorant ainsi les perspectives économiques du Malawi", ajoute le communiqué du cabinet du président malawite.

Le communiqué du président malawite poursuit que les "exemptions de visa s'étendront également aux membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et du Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA)".

Le Malawi est confronté à des défis économiques, ce changement significatif dans la politique des visas pourrait ouvrir la voie à une augmentation des entrées de devises et à une économie nationale plus forte.

