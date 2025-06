Moscou s’apprête à rejoindre le cortège des nations non africaines qui ont déjà implanté leurs bases sur le sol africain, rapporte le site "Le Monde Afrique" précisant que la première base russe sera implantée en République centrafricaine.

"Une base militaire russe en République centrafricaine (RCA) est désormais plus susceptible de se concrétiser que jamais. Les autorités de Bangui ont même désigné des terrains à Berengo, à environ 80 kilomètres de la capitale Bangui, pour que les Russes y stationnent jusqu’à 10 000 soldats", rapporte le même média.

Avec cette base installée en plein centre du continent, les troupes russes auront la capacité de surveiller ce qui se passe en Afrique de l’Ouest, à l’est, au nord et au sud à peu près à égale distance entre le nord et le sud et plus rapidement d’est en ouest, souligne la même source.

Revenant sur les motivations de ce choix portée sur la Centrafrique, "mondeafrique" cite, notamment, les relations particulières entretenues par le président de la RCA, Faustin-Archange Touadera avec la Russie. Ce dernier est en effet qualifié de "fervent partisan de la Russie".

Sa sécurité personnelle est assurée par des officiers du groupe Wagner. Les Russes ont été critiqués dans la protection de Touadera. Il a même déclaré en juillet 2023 que « la Russie avait aidé à sauver la démocratie de la RCA et à éviter une guerre civile », rappelle le média.

La situation géographique de la RCA est un autre facteur clef qui explique le choix de Moscou.

La distance entre Bangui et Johannesburg est de moins de 2 200 miles. La distance géographique (route aérienne) entre Bangui et Tripoli en Libye est d’environ 2 000 miles. La distance entre Bangui et Djibouti à l’est est de 1 757 miles. Partout, c’est encore plus proche.

Ainsi, l’armée russe aura un accès rapide aux points chauds de l’Afrique et de la péninsule arabique, étant donné que les avions de chasse supersoniques peuvent voler à plus de 1 000 miles par heure, souligne la même source.

