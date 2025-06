DJ Maphorisa est considéré comme l'un des producteurs de musique les plus talentueux d'Afrique du Sud.

C'est un disc-jockey prolifique, un chanteur et un auteur-compositeur que ses fans inconditionnels appellent le "roi de l'Amapiano", la célèbre musique house sud-africaine.

DJ Maphorisa, de son vrai nom Themba Sonnyboy Sekowe, est né le 15 novembre 1987 à Soshanguve, en Afrique du Sud. Son père est nigérian et sa mère sud-africaine.

Il est né dans une famille de musiciens : sa mère, connue sous le nom de Mama Maphorisa, était une artiste de gospel, et son oncle était membre de la célèbre Soweto Gospel Choir.

Lors d'une interview en 2018, DJ Maphorisa a déclaré que le fait d'être né dans une famille de musiciens l'avait grandement influencé et lui avait permis d'apprécier la musique, et qu'il avait grandi en apprenant des instruments de musique, ce qui l'avait amené à se lancer dans le monde de la production musicale à un très jeune âge.

À l'adolescence, Maphorisa a commencé à se produire lors d'événements locaux, mais à l'âge de 17 ans, DJ Mamphorisa explique qu'il a décidé d'abandonner l'école... parce qu'il avait vraiment besoin de temps pour réaliser son rêve de se produire dans le monde du spectacle.

Cette décision n'a pas été du goût de ses parents, mais DJ Maphorisa a fini par les rendre très fiers.

On attribue à DJ Maphoris le mérite d'avoir donné à l'Amapiano un attrait nouveau et mondial lorsqu'il a commencé à créer des tubes en utilisant le son qui est devenu viral.

Il s'est fait connaître en 2013 en coproduisant le titre à succès Khona du duo sud-africain de musique afro-pop Mafikizolo.

Khona a remporté le titre de chanson de l'année aux MTV Africa Music Awards 2014. En 2016, il a coproduit One Dance pour le rappeur américain Drake, qui a connu un succès mondial.

One Dance a été l'une des plus grandes chansons de 2016 et a été certifiée disque de platine - un statut prestigieux dans l'industrie musicale - dans au moins 10 pays en Afrique et hors d'Afrique. Elle a également atteint la première place dans au moins 15 pays. C'est la chanson la plus écoutée de tous les temps sur le service de streaming américain Spotify.

DJ Maphorisa a ensuite produit des tubes pour d'autres artistes africains et internationaux. Sa collaboration avec Wizkid sur Soweto Baby a été un autre succès retentissant.

DJ Maphorisa facture environ quatre mille dollars américains par spectacle et a remporté de nombreuses récompenses, notamment le prix du DJ africain de l'année lors des SoundCity MVP Awards 2023.

DJ Maphorisa n'est pas marié, mais il a une fille de 15 ans, Lesidi.

