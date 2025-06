Les États-Unis se prépareraient à imposer des sanctions aux soldats israéliens servant en Cisjordanie occupée, selon la chaîne de télévision israélienne KAN.

Selon la source israélienne, les États-Unis ont mis en garde Tel Aviv à plusieurs reprises contre la violence des colons à l’égard des Palestiniens, mais la réponse d’Israël n'a pas été satisfaisante.

KAN a ajouté que “si Israël ne répond pas aux demandes américaines concernant la violence des colons en Cisjordanie dans les 60 jours, les États-Unis imposeront des sanctions aux membres de l’armée, y compris aux soldats et aux commandants”.

Les États-Unis avaient annoncé le 1er février courant de rares sanctions visant des colons israéliens accusés de violences à l’encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée, le président Joe Biden dénonçant une situation “intolérable”.

“La situation en Cisjordanie, en particulier les niveaux élevés de violence des colons extrémistes, les déplacements forcés de personnes et de villages, et la destruction de biens, a atteint des niveaux intolérables et constitue une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité de la Cisjordanie, de Gaza, d’Israël et la région du Moyen-Orient”, avait écrit Biden dans un décret présidentiel.

En réaction, Israël avait estimé qu’il n’y avait “pas de place pour des mesures exceptionnelles” contre les colons israéliens, selon un communiqué du bureau du premier ministre Benyamin Netanyahu.

Pourtant, la chaîne israélienne KAN a souligné qu’Israël prend au sérieux les menaces de l'administration Biden et se prépare à la possibilité que les sanctions soient étendues aux responsables de l'armée, aux membres du Parlement et aux ministres.

